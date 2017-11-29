"Навальный действовал в крысу". Как блогер отжал ник в Telegram

Андрей Веселов, РИА Новости

Оппозиционер и блогер Алексей Навальный завел Telegram-канал, но привычный вариант сетевого имени @navalny оказался занят. Тогда политик обратился в администрацию мессенджера, и у старого хозяина имя отобрали. Корреспондент РИА Новости поговорил с бывшим владельцем "отжатого" ника Константином Савиным.

— Как давно вы зарегистрировали этот юзернейм?

— Примерно в 2015 году.

— А с какой целью?

— Имя было свободно, а Telegram не был так популярен, посему я его и занял.

— И все-таки зачем? У вас же фамилия не Навальный.

— Занял, потому что это не запрещено никаким законом.

— Навальный утверждает, что аккаунт был заблокированным. Это неправда?

— Аккаунт активный — и даже очень. Никогда не блокировался.

— А сам Навальный знал о том, что аккаунт активный?

— Это мне неизвестно, однако с его стороны попыток связаться со мной и получить юзернейм не было. Но в первом обращении у себя в канале он не говорил о заблокированном аккаунте.

— Telegram связывался с вами, прежде чем "увести" аккаунт?

— Нет, я получил сообщение от техподдержки только после смены юзернейма.

— Вы согласны с решением администрации Telegram?

— С одной стороны, да, так как это по правилам (согласно правилам Telegram, если у пользователя есть одно и то же имя как минимум в двух соцсетях, это является частью его "сетевой идентичности", поэтому ему могут уступить занятый ник. — Прим. ред.). Но могли бы уведомить об этом заранее. Кроме того, Навальный мог связаться со мной и решить вопрос, а не действовать "в крысу". Сейчас этой лазейкой в правилах могут начать очень активно пользоваться, дабы получать желаемые юзернеймы.

— Как вы считаете, Навальный использовал "административный ресурс", чтобы получить юзернейм?

— Думаю, да. Скорее всего, рядовой пользователь с трудом сможет добиться получения юзернейма.

© Фото : из личного архива Константина Савина Бывший владелец имени @navalny в Telegram Константин Савин © Фото : из личного архива Константина Савина Бывший владелец имени @navalny в Telegram Константин Савин

— Выходит, у политика Алексея Навального больше прав на эту фамилию, чем у других Навальных?

— Навальный ставит себя выше простых людей. Еще и лжет, будучи политиком, который "борется" с такими людьми.

— Что вы планируете делать дальше? Вы хотите вернуть юзернейм?

— Ничего не буду делать. Юзернейм при всем желании вернуть не получится, так как он зарегистрирован в других социальных сетях, и, согласно правилам Telegram, его отдали так называемому носителю имени. Хотя Навальный на всю страну не единственный, так что любой другой Навальный, захотев присвоить это имя, получит шиш на постном масле. Он же политик и стоит выше других людей. Хотя Telegram мог связаться со мной, прежде чем отнимать имя. Вдруг у меня фамилия Навальный и я хочу красиво смотреться в соцсетях.