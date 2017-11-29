МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Верховный суд, признав право взыскивать компенсацию с курящих соседей, встал на защиту людей, которые невольно становятся пассивными курильщиками, это следовало сделать ещё давно, рассказала РИА Новости правозащитница и создатель "Всероссийской ассоциации журналистов против курения" Ева Меркачева.

Ранее в пресс-службе Верховного суда РФ сообщили, что суд разрешил требовать компенсации вреда от соседей, курящих на балконе. Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска, один из которых курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до Верховного суда.

"Высший суд наконец-то встал на защиту людей, которые невольно становятся пассивными курильщиками. Понял, что их права нарушаются. Эти люди выбрали здоровый образ жизни, но их право на него нарушают курильщики. В Минздрав не раз обращались люди, у которых развивалась астма, другие заболевания из-за того что их соседи постоянно дымили на балконе. Были случаи, когда страдали дети, поскольку через окна и балкон дым попадал в их квартиры", — рассказала Меркачева.

По её словам, часто родителям удавалось убеждать соседей не курить на балконе, и самочувствие детей улучшалось. Однако она не понимает, зачем надо уговаривать, если очевидно: права детей нарушались.

"Теперь на таких соседей появилась управа в виде суда. И это не может не радовать", — добавила правозащитница.