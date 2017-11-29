МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Верховный суд России разрешил требовать компенсации вреда от соседей, курящих на балконе, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Такое решение суд принял, рассмотрев спор между двумя жителями Новосибирска. Один из них курил на балконе, а второму мешал табачный дым. Тяжба длилась два года и в итоге дошла до высшей инстанции.

Как объяснили в Верховном суде, по закону граждане имеют право на благоприятную окружающую среду, без табачного дыма и любых последствий потребления табака. Поэтому курить в квартире можно, но так, чтобы дым и запах не выходили за пределы помещения и не создавали неудобств для других жителей дома.

Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, отказавших в компенсации, и присудил 5 тысяч рублей истцу, который пять лет страдал от курения соседа. Действующее законодательство допускает компенсацию морального вреда в таких случаях, подчеркнули в суде.

Сам мужчина настаивал на сумме в 250 тысяч рублей.