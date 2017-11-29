Совфед отклонил закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совет Федерации отклонил принятый ранее Госдумой закон о запрете рекламы на платежках ЖКХ, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала это предложение "чушью".
По результатам голосования в Совфеде документ был отклонён: "за" проголосовало 4 человека, "против" — 138, ещё трое воздержались. Перед этим Матвиенко заявила на заседании, что будет голосовать "против".
"В чем смысл? Мы живем в рыночной экономике, есть нормальные платежи с одной стороны, с другой — реклама. Тогда что, надо принять закон о запрете рекламы вообще в стране, на телевидении, на постерах, что она не влияет на пожилых людей… Неужели законом страны надо такую чушь регулировать?" — сказала Матвиенко на заседании Совфеда.
Она указала на веские основания отклонить документ. "Во-первых, неуважение к Совету Федерации — авторы законопроекта не посчитали нужным прийти и доложить свои умные мысли. Зачем мы это делаем, ради чего? Взбрело кому-то в голову — давайте закон принимать", — заметила Матвиенко.