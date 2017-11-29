Совфед одобрил закон о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, позволяющий блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов или Роскомнадзора. Документ также предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, отправляющего такие sms-сообщения.

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Согласно закону, передающий sms-сообщения оператор связи обязан передавать в сеть другого оператора в неизменном виде номер, выделенный абоненту, инициировавшему отправку данного сообщения, в соответствии с условиями договора об оказании услуг связи.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас короткие текстовые сообщения могут рассылаться с использованием абонентских номеров из ресурса нумерации, не выделенных инициатору такой рассылки оператором связи, а происходящая в этом случае подмена номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения.

Изменения в закон обязывают оператора связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или предписания Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи.

Подобный запрос также может быть направлен по результатам контрольных мероприятий в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Кроме того, закон предполагает, что у оператора связи появляется обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются sms-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября, за это время в 180 городах России были "заминированы" почти 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация уже затронула 2,43 миллиона человек. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.