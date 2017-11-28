Аксенов поддержал идею строительства новой железной дороги от моста в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал идею строительства новой железной дороги от моста через Керченский пролив к Симферополю.

Ранее сообщалось, что проектом концепции комплексного развития железных дорог Крыма, которая разработана проектной группой, предусмотрено строительство новой прямой железной дороги в едином транспортном коридоре с трассой "Таврида". Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что новая железная дорога от моста через Керченский пролив к Симферополю, в случае ее строительства, должна быть скоростной. По предварительной оценке разработчиков, стоимость первой очереди строительства на участке Керчь — Симферополь через Белогорск протяженностью 215 километров оценивается в 35 миллиардов рублей.

"Данный процесс на стадии обсуждения. Идет поиск источников финансирования, определения экономической эффективности этого проекта. Я думаю, она будет, но цифры еще на бумагу не положены, конкретно, которые позволят нам формировать параметры бюджета, тарифную политику и так далее. Я за проект", — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, раньше все железнодорожные составы в сторону Симферополя шли из Украины.

"Сегодня есть потребность и необходимость в железной дороге Керчь — Феодосия – Симферополь", — подчеркнул глава республики.

Аксенов добавил, что данный проект сейчас обсуждается на уровне крымского министерства транспорта и Минтранса РФ.