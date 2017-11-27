Чечня, Ингушетия и Дагестан лидируют в Национальном рейтинге трезвости

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Белгородская область лидируют в Национальном рейтинге трезвости регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта "Трезвая Россия".

Федеральный проект "Трезвая Россия" и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) провели совместное экспертно-аналитическое исследование, итогом которого стал доклад "Национальный рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017". При проведении исследования учитывался объем продаж всех видов алкогольной продукции, по которым имеется официальная статистика. Каждый из видов алкогольной продукции анализировался и ранжировался отдельно, а затем был объединен в один критерий.

Как отмечается в сообщении, лидерами рейтинга стали Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесия и Белгородская область. Согласно докладу, в этом году первые четыре позиции остались неизменными, а Белгородская область поднялась до пятого места. Москва попала на 32-е место рейтинга, а Петербург находится на 37-м.

В десятку регионов, где антиалкогольная политика дала наилучшие результаты, вошли Ростовская область, Ставропольский край, Астраханская, Волгоградская области и Кабардино-Балкария.

Замкнули рейтинг из 85 регионов Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

"Динамика "трезвости" регионов за последние три года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и, всерьез заботясь о здоровье населения, существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство", — отмечают авторы доклада.