СК проверяет версию о полном сожжении тел царской семьи под Екатеринбургом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следствие в настоящее время рассматривает все версии убийства членов царской семьи, в том числе версию полного сожжения тел в районе Ганиной Ямы, для ее проверки назначена, в том числе, молекулярно-генетическая экспертиза, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова.

"Выдвинуты и проверяются все возможные версии, в том числе — о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты в районе Ганиной Ямы", — сказала Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

По словам представителя СК, в рамках расследования данной версии "были обнаружены и взяты образцы почвы с территории монастыря Царственных Страстотерпцев".

По данным образцам, сообщила Молодцова, назначена молекулярно-генетическая экспертиза, ее результатов пока нет.

Монастырь находится в районе Ганиной Ямы у шахты, где, по одной из версий, были уничтожены (сожжены) тела членов царской семьи и их слуг — всего 11 человек.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.