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Общество

СК проверяет версию о полном сожжении тел царской семьи под Екатеринбургом

11:1727.11.2017
04230
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фотоЗдание Следственного комитета РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следствие в настоящее время рассматривает все версии убийства членов царской семьи, в том числе версию полного сожжения тел в районе Ганиной Ямы, для ее проверки назначена, в том числе, молекулярно-генетическая экспертиза, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова.

Публицист, историк, исследователь судьбы царской семьи Анатолий Степанов
© Фото : из личного архива Анатолия Степанова
Историк: сделаны важные открытия по "царским" останкам
"Выдвинуты и проверяются все возможные версии, в том числе — о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты в районе Ганиной Ямы", — сказала Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".

По словам представителя СК, в рамках расследования данной версии "были обнаружены и взяты образцы почвы с территории монастыря Царственных Страстотерпцев".

Будни и праздники царской семьи
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПримерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна, Великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и цесаревич Алексей
© РИА Новости
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Примерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.
© РИА Новости / ПазеттиПерейти в фотобанкЕще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.Российский император Николай II с супругой Александрой Федоровной
© РИА Новости / Пазетти
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Еще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкХроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.Николай II в царской мантии с короной, скипетром и жезлом шествует под балдахином в Кремле
© РИА Новости
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Хроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМассовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.Император Николай II с женой Александрой Федоровной и дочерью Ольгой
© РИА Новости
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Массовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.
© РИА Новости / Карл БуллаПерейти в фотобанкКарл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.Российский император Николай II с семьей следует за Крестным ходом к месту возведения памятника Минину и князю Пожарскому. Нижний Новгород 1913 год
© РИА Новости / Карл Булла
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Карл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПротокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.Император Николай II, великий князь Михаил Александрович на встрече с сиамским королем в Царском Селе
© РИА Новости
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Протокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПомимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.Царевич Алексей с сестрами сидит в коляске во время прогулки по Царскому селу
© РИА Новости
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Помимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВеликие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.Великая княжна Татьяна - дочь российского императора Николая II
© РИА Новости
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Великие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУвидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.Император Николай II сидит на диване в своей комнате в охотничьем домике
© РИА Новости
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Увидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"Император Николай II, императрица Александра Федоровна и великая княгиня Ольга Александровна на прогулке. Петергоф, 1896 год
© РИА Новости
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Фотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПри этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.Император Николай II в русском костюме. Санкт-Петербург, конец 1890-х гг.
© РИА Новости
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При этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.
© РИА Новости / Императрица Александра ФедоровнаПерейти в фотобанкТехнология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.Дочь императора Николая II Анастасия в Царском Селе. Съемка императрицы Александры Федоровны
© РИА Новости / Императрица Александра Федоровна
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Технология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПразднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей следуют из Успенского собора в Николаевский дворец
© РИА Новости
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Празднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).
© РИА Новости / Императрица Александра ФедоровнаПерейти в фотобанкХотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.Дочь императора Николая II Мария в Царском Селе. Съемка императрицы Александры Федоровны
© РИА Новости / Императрица Александра Федоровна
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Хотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПортрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.Великие княжны, дочери Императора Николая II, Мария, Татьяна, Анастасия и Ольга
© РИА Новости
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Портрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНачало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.Репродукция цветной цинкографии Тронная речь Николая II на приеме членов Государственной думы в Зимнем дворце по случаю открытия Первой Государственной думы из собраний Государственного Исторического музея
© РИА Новости
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Начало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕсли в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.Российский император Николай II с семьей на охоте в финских шхерах. 1912 год
© РИА Новости
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Если в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкФотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...Императрица Александра Федоровна с дочерьми Ольгой и Татьяной после завершения полного курса сестер милосердия и получения дипломов от Международного Красного Креста
© РИА Новости
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Фотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки не все фотографии императорской семьи показывают ее простоту. На данном снимке - вся семья встречает Николая II в Царском селе - царствующий дом все-таки предстает во всем блеске роскоши.Члены императорской семьи на ступенях Екатерининского дворца в Царском Селе
© РИА Новости
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И все-таки не все фотографии императорской семьи показывают ее простоту. На данном снимке - вся семья встречает Николая II в Царском селе - царствующий дом все-таки предстает во всем блеске роскоши.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТолько когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.Мать Николая II Мария Федоровна фотографиурет императора Николая II и императрицу Александру Федоровну, 1912 год
© РИА Новости
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Только когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.
© РИА НовостиПерейти в фотобанк1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...Русский император Николай II с сыном Алексеем и дочерью Марией. Царское село. 1916 год
© РИА Новости
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1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПодробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.Церемония приветствия Российского Императора Николая II на Красной площади во время празднования 300-летия Дома Романовых
© РИА Новости
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Подробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.
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По данным образцам, сообщила Молодцова, назначена молекулярно-генетическая экспертиза, ее результатов пока нет.

Выставка в Манеже, посвященная 400-летию Дома Романовых. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Итоги экспертиз "царских останков" огласят к столетию расстрела Николая II
Монастырь находится в районе Ганиной Ямы у шахты, где, по одной из версий, были уничтожены (сожжены) тела членов царской семьи и их слуг — всего 11 человек.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Судьба царской семьи после отречения Николая II
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТо, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.Отречение императора России Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. В царском вагоне (слева направо): министр императорского двора Владимир Борисович Фредерикс, генерал Николай Владимирович Рузский, депутаты Госдумы Василий Витальевич Шульгин и Александр Иванович Гучков, император Николай Второй.
© РИА Новости
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То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
© Public domainТо, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.Отречение от престола императора Николая II. 2 марта 1917 года. Машинопись
© Public domain
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
© public domainФормально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.Великий князь Михаил Александрович Романов
© public domain
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
© Фото из архива МАММ/МДФ Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.Николай II с супругой в Александровском парке. Царское Село, 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Повседневной одеждой низложенного Николая оставалась военная форма. В остальном же он и его семья были на первых порах предоставлены сами себе.
© Фото : Public domainНикто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.Николай II с семьей в Царском селе после отречения. 1917 год
© Фото : Public domain
Никто, глядя на фотографии семейства Романовых, не смог бы в революционные годы сказать, что они чем-то выделяются из общей массы людей.
© Фото : Public domain На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.Николай II. 1917 год
© Фото : Public domain
На лице Николая Александровича в 1917 году редко можно было - по понятным причинам - видеть улыбку.
© Фото из архива МАММ/МДФ И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.Дочери Николая II и его сын Алексей в Царском селе перед арестом. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
И все-таки спокойная жизнь в одной из бывших резиденций была для бывшей царской семьи нереальным вариантом. Слишком велик для многих борющихся сил был соблазн поднять императора на знамя.
© Фото из архива МАММ/МДФ Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селеНиколай II и его дочь Татьяна у моста в Александровском парке. 1917 год
© Фото из архива МАММ/МДФ
Арест царской семьи произошел практически сразу, 3 марта 1917 года. Вначале, однако, он был домашним, в Царском селе
© Public domain После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.Николай и его сын Алексей в ссылке в Тобольске. Зима 1917 года
© Public domain
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
© Public domain Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.Николай II с дочерьми в ссылке. 1917 год
© Public domain
Жизнь в тобольской ссылке была скудной и достаточно унизительной, но все-таки относительно вольной. Хотя покидать пределы дома Николаю и его семейству не разрешалось - только в церковь.
© Public domain Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.Дом Ипатьева в Екатеринбурге, в подвале которого в ночь с 16 на 17 июля 1918 года был расстрелян вместе с семьей Николай II
© Public domain
Последним адресом для семьи Романовых оказался екатеринбургский дом купца Ипатьева.
© Фото : Public domain Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.Комната Николая II в Доме Ипатьева
© Фото : Public domain
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.Члены царской семьи незадолго до расстрела. 1918 год. Слева направо: вел. кн. Мария, вел. кн. Анастасия, император Николай II, вел. кн. Татьяна, цесаревич Алексей, вел. кн. Ольга.
© AFP 2017 / Pigiste/France Presse Voir/Weltbild
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
© Public domain Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
© Public domain
Комната в подвале Дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.
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