СК проверяет версию о полном сожжении тел царской семьи под Екатеринбургом

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Следствие в настоящее время рассматривает все версии убийства членов царской семьи, в том числе версию полного сожжения тел в районе Ганиной Ямы, для ее проверки назначена, в том числе, молекулярно-генетическая экспертиза, сообщила в понедельник старший следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова.
"Выдвинуты и проверяются все возможные версии, в том числе — о полном уничтожении тел с помощью огня и кислоты в районе Ганиной Ямы", — сказала Молодцова на конференции "Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и материалы. Дискуссия".
По словам представителя СК, в рамках расследования данной версии "были обнаружены и взяты образцы почвы с территории монастыря Царственных Страстотерпцев".
Примерно так фотографировались в начале ХХ века практически все семьи, кто мог себе это позволить. Фотограф выстраивал группу в живописную и символически "правильную" композицию, затем, закрывшись черным покрывалом, наводил объектив на резкость по матовому стеклу... Выдержка при тогдашних малочувствительных фотопластинах могла составлять несколько секунд. И это при том, что подобные фотографии старались делать в интерьере, богатом естественным светом. Например, в специальном фотопавильоне со стеклянной крышей.
Еще один распространенный фотостандарт того времени: "кабинетный портрет". В данном случае, двойной: портрет царствующей четы. Николай II сидит, а императрица Александра Федоровна стоит - отражение скорее символической иерархии, чем живописной композиции. Хотя и она, разумеется, выполнена безукоризненно. Такие портреты делались царской семьей не только и не столько "на память", сколько для распространения. На стены кабинетов вешали, разумеется, более официальный портрет императора, а вот в качестве украшения дома такие карточки охотно покупали.
Хроникальные фотоснимки стали возможными лишь с появлением достаточно светочувствительных фотопластинок и пленок - на рубеже XIX и ХХ веков. Так что коронация Николая II и другие официальные события последнего российского царствования - единственные в своем роде мероприятия, которые мы можем увидеть на фотографиях непосредственно, не уповая на точность глаза живописца.
Массовые тиражи фотографий означали возможность для монарха "войти в каждый дом": карточка стоила недорого, и многие покупали такие изображения для стола в кабинете или комода в богатом деревенском доме. Государь и его семья стали - наряду с актерами и писателями - медийными знаменитостями практически в нынешнем понимании этого слова. То есть людьми, чьи весьма личные фото (например, с маленькими детьми) видят миллионы человек.
Карл Булла, признанный мастер хроникальной и портретной съемки, был "Поставщиком Императорского двора" по части фотоуслуг. Сейчас это называется "личник" - фотограф, к которому первое лицо привыкло, проверенный во всех смыслах, доверенное лицо. В наши дни аналогичный кадр был бы сделан более выразительно: современный фотограф либо подошел бы ближе, либо применил бы телеобъектив. Однако ни того, ни другого варианта в распоряжении Карла Буллы не было: профессиональные фотокамеры тех времен были слишком громоздкими для перебежек, а телеобъектив для такого аппарата весил бы неприлично много. Да и выдержка вышла бы слишком длительной.
Протокольная фотосъемка в начале ХХ века, помимо прочих надобностей, применялась в газетном деле: фотоиллюстрации посредством клише были дорогим, но эффективным инструментом дизайна СМИ. Разумеется, фотография высочайших особ не могла не появиться на первых полосах российских газет.
Помимо парадных моментов, на фотографии начала ХХ века стали попадать и бытовые эпизоды жизни царской семьи. Почти обычная коляска, почти обычные наряды - фотографии эффективнее любых других средств вдруг показали людям: монарх сделан из плоти и крови, он по сути ничем не отличается от своих подданных.
Великие княжны фотографировались точно так же, как другие девушки из хороших семей. Безусловно, по платью можно догадаться, что перед нами юная особа из высшего общества - но в целом для портрета характерны те же самые модные в массовой культуре художественные решения, что и для сотен тысяч портретов девушек нецарского происхождения.
Увидев государя императора в такой обстановке, любой дачник из зажиточных мог бы воскликнуть: "О, как всё знакомо!". Да и современному дачнику близки эти деревянные стены под лаком, фотографии на них. Только мебель, дворцовых мастеров и соответствующего качества, будет отличаться. "Наш человек!" - думали, видя такие изображения, люди. И дистанция, сакральность власти катастрофически таяла.
Фотография на прогулке - сколько таких кадров сделано и делается по сей день в любой компании друзей. Одевались члены императорской семьи достаточно просто (как это было принято и в западных монархиях того времени). Этот снимок опять-таки буквально кричит: "Мы такие же, как и вы! Обыкновенные люди!"
При этом в случае надобности у Николая II были и другие роли, и другие "фотосессии". Для особых случаев - коронации, юбилейные балы - при дворе последнего императора существовал "неорусский" дресс-код. Его разработкой на основе архивных изображений и сохранившихся костюмов допетровской эпохи занимались такие специалисты, как Надежда Петровна Ламанова, признанные авторитеты мира моды. Эти костюмы - и в первую очередь, костюм самого императора - постулирует: "Я русский". То есть символизирует общность царя уже не с людьми по отдельности, но с народом и государством в целом.
Технология фотографии к началу ХХ века развилась настолько, что появились фотолюбители. То есть обычные люди, которые просто берут портативный фотоаппарат и делают снимки. Разумеется, Александра Федоровна не сидела лично в темной комнате, обрабатывая химикалиями фотопластинки. Но уже сама возможность непрофессиональной съемки была огромным шагом вперед по сравнению с XIX веком. Именно любительским рукам мы обязаны самыми личными, нежными, интимными кадрами жизни царской семьи.
Празднование 300-летия Дома Романовых. Российский Император Николай II, Императрица Александра Федоровна и цесаревич Алексей (на руках у К. Г. Нагорного, "дядька наследника") следуют из Успенского собора в Николаевский дворец. Видно, что к придворным фотохроникерам царская семья уже привыкла: Александра Федоровна улыбается в камеру, будто бы приветствуя Карла Буллу (на таком историческом событии, несомненно, работал именно сам мастер).
Хотя на подготовку кадра в 1910-е годы уходило куда больше времени, чем в наши дни, удобство по сравнению даже с 1880-ми годами было несомненным. Пара минут - и кадр готов. Именно поэтому фотографии выходили непринужденными и очень личными.
Портрет в дворцовых интерьерах в те времена все еще представлял собой техническую трудность. Уже появлялись электрические источники освещения, был распространен и магний - но здесь, судя по мягкости света, Булла или его коллега обошелся естественными источниками. Для создания нужного освещения использовались системы зеркал, приближение к окнам - словом, поставить свет для портрета было целой наукой.
Начало ХХ века было временем групповых портретов. Иногда эти портреты включали в себя десятки, если не сотни, людей. Разрешающая способность тогдашних крупноформатных фотопластинок и хороших объективов это позволяла. Поразительно, но на оригинальных отпечатках с негативов тех лет до сих пор можно рассмотреть и узнать каждое из множества лиц.
Если в 1880-е годы для передвижения фотографа требовалась отдельная коляска, то к 1910-м запас фотоматериалов и камера стали настолько компактными, что "личник" мог в буквальном смысле все свое носить с собой. Хотя, конечно, обычно прибегал к помощи ассистента: в учениках дореволюционные фотографы никогда не знали недостатка.
Фотография - мощное оружие пиара, сегодня это очевидно, а в начале прошлого века только становилось понятным. Эта известная фотография, доказывавшая, что августейшие дамы вместе со всем народом готовы до конца работать на победу, определенно внесла свой вклад в общий патриотический настрой 1914 - 15 годов. Другое дело, что этого оказалось мало...
Только когда фотография стала действительно массовым искусством, появились кадры "фотография фотографирующего". В данном случае, грех было не сделать такой снимок: фотокамеру взяла в руки императрица-мать Мария Федоровна.
1916 год, вновь снимок, демонстрирующий близость императора к народу и простоту его быта. Его Величество - собственноручно держащий лопату! Однако для исправления репутации царя в обществе этого было уже недостаточно...
Подробные фотоархивы, доставшиеся нам от последнего российского императора, заставляют задуматься. Вот - 1913 год, царя приветствуют массы людей на Красной площади во время празднования 300-летия дома Романовых. А через 4 года всё будет кончено, через 5 - не станет и самого императора. И в 1920-х и 1930-х годах картина станет противоположной: массы людей рекой пойдут по Красной площади, а смотреть на них будут первые лица, стоящие на Мавзолее. Которого император Николай Александрович, конечно, и представить себе не мог.
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По данным образцам, сообщила Молодцова, назначена молекулярно-генетическая экспертиза, ее результатов пока нет.
Монастырь находится в районе Ганиной Ямы у шахты, где, по одной из версий, были уничтожены (сожжены) тела членов царской семьи и их слуг — всего 11 человек.
Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.
То, что отречение состоялось, было неожиданностью едва ли не для всех собравшихся. Самое странное и страшное было в том, что за бортом истории в 1917 году оказались абсолютно все присутствующие на фотографии.
То, что подпись под документом сделана карандашом - любимая тема разговоров конспирологов. Мол, никакого отречения император не подписывал. Против этой версии говорит единственное, но важное соображение: в течение революционного года - еще не арестованный, спокойно проживавший в Царском Селе Николай не опровергал отречения и не думал сопротивляться.
Формально великий князь Михаил - младший брат императора - не отрекался от престола, но лишь "подвесил" вопрос о своем царствовании до проведения Учредительного собрания. Которое, напомним, было сорвано уже большевиками в конце 1917 года.
После июльских событий в Петрограде, однако, Николая с супругой и детьми под конвоем перевозят в Тобольск - город был выбран при участии А. Ф. Керенского. Там, на втором этаже губернаторского дома, семья провела около полугода. Тобольск, находившийся в 260 километрах от железной дороги, был достаточно глухим и спокойным местом.
Личные вещи, которые находились при царском семействе, были тем немногим, что Николаю и его близким позволили взять из Царского села. Что касается пайка, то "слишком сытное питание" служило только раздражителем для конвойных солдат.
A picture taken in July 1918 in Yekaterinburg shows members of the Russian Imperial family posing a few days before being executed Bolsheviks on JUly 17, 1918. From left to right, Grand Duchess Maria, Grand Duchess Anastasia, Tsar Nicolas II, Grand Duchess Tatiana, Tsarevich Alexei, Grand Duchess Olga.
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