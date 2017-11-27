МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Запрет распространения рекламы через почтовые ящики в многоквартирных домах может быть введен по решению жильцов такого дома, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Александр Максимов ("Единая Россия").

В настоящее время запрет на распространение рекламных листовок по почтовым ящикам рекламным законодательством не установлен. Однако эту проблему жильцы могут решить несколькими способами, сообщил депутат: "Написать заявление в управляющую компанию (УК), решить этот вопрос на общем собрании жильцов дома, прописать в договоре с управляющей компанией положение, где указать обязанность УК по контролю и обслуживанию абонентских почтовых шкафов, с указанием согласия гражданина на получение безадресной рекламы".

В четверг Госдума приняла закон, запрещающий размещать рекламу на платежных документах за услуги ЖКХ. "Закон очистит платежные документы от рекламных объявлений, позволит размещать важную информацию в более доступном виде и защитит граждан от действий мошенников", — полагает член думского комитета. Однако, пояснил он, вводимый запрет не будет распространяться на рекламные листовки, которые вкладываются в "конверт" одновременно с "платежкой". Сейчас нередко "платежка" печатается на "длинной" бумаге, которая потом свертывается, по краям перфорируется, а внутрь такого "конверта" вкладывается реклама.

Депутат, избранный от Кемеровской области, является региональным координатором партийного проекта "Школа грамотного потребителя". "К нам часто поступают жалобы и обращения граждан о нежелательной рекламе, которую печатают на квитанциях за услуги ЖКХ. Рекламных модулей порой так много, что основную информацию о ценах и тарифах, о нормативах потребления коммунальных услуг и показаниях счетчиков печатают мелким шрифтом, и граждане с трудом могут рассмотреть необходимые данные. Сама же рекламная информация, размещаемая управляющими компаниями, может содержать в себе заведомо недостоверную информацию", — сказал Максимов, объясняя причину принятия закона.

"В Госдуму поступало много обращений со стороны граждан относительно рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ, поэтому решили пойти им навстречу", — подтвердил РИА Новости первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия"). В то же время он "смысла не видит в дальнейшем ужесточении рекламного законодательства в данной сфере, в том числе в ведении на законодательном уровне запрета на распространение рекламных листовок через почтовые ящики".

"С одной стороны, реклама раздражает, с другой, реклама помогает ориентироваться в товарах. Как известно, реклама — двигатель торговли, а торговля — двигатель прогресса. Поэтому чрезмерные ограничения вредны", — считает депутат.