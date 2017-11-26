Кадыров заявил, что обижается, когда говорят "хватит кормить Кавказ"

ВЛАДИВОСТОК, 26 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что обижается, когда говорят "хватит кормить Кавказ": по его словам, Чечня по большинству направлений кормит себя сама.

"Ну, конечно, обидно бывает", — сказал Кадыров в интервью в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия 1"на вопрос журналистки, не обидно ли, когда говорят "хватит кормить Кавказ".

"Кавказ – это хребет России, это безопасность в первую очередь. Поэтому на Кавказе больше воинов, чем, я сказал, в других округах. И всегда для России, для царской России … — всегда мы давали воинов. И воины всегда отстаивали и достойно выполняли приказы. Президентов, царей. И на сегодняшний день то же самое", — заявил глава Чечни.

Кадыров отметил, что по большинству направлений регион уже кормит себя сам. По его мнению, развитию региона мешали кризис и санкции.

"А так у нас – я вот ничуть не сомневаюсь, что у нас будет все отлично. Санкции помогают, между прочим, для России. Люди уже понимают, что надо работать", — рассказал глава Чечни.