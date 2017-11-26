Шойгу отметил интерес иностранцев к Географическому диктанту

МОСКВА, 26 ноя – РИА Новости. Желание иностранцев принять участие в Географическом диктанте говорит об интересе к России за рубежом, считает президент РГО Сергей Шойгу.

По его словам, за три года в разы увеличилось число городов РФ и стран мира, принимающих участие в этой образовательной акции.

"25 зарубежных стран принимают участие в написании. Это о многом говорит. К познанию нашей страны стремятся многие. И это не может не радовать", — сказал Шойгу журналистам после того, как написал диктант в МГУ.

Также, по его словам, увеличилось число молодежи, принимающей участие в образовательной акции.

"И это не просто молодежь, а молодежь, которая хочет больше узнать не только о стране, не только о своей малой родине, но и о том, чем живет страна и чем она жила прежде. Вопросы, если вы заметили, переплетены — географические открытия с месторасположением, с фамилиями первооткрывателей. Потому результат, на мой взгляд, очень хороший и позитивный", — подчеркнул он.

Как отметил Шойгу, "Россия — невероятно интересная, любопытная и красивая страна", и РГО делает все для того, чтобы о ней узнало как можно больше людей.

"С одной стороны мы гордимся тем, что у нас такая страна, с другой стороны — хотим всем показать, какая она у нас", — заключил Шойгу.