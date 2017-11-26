Шойгу оценил сложность Географического диктанта — 2017

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Третий Географический диктант был сложнее двух предыдущих, считает президент Русского географического общества Сергей Шойгу, поучаствовавший в мероприятии на площадке в Московском государственном университете.

"Появились вопросы, на которые надо было или искать подсказку, или советоваться с теми, кто действительно знает географию намного лучше, чем я. Справа и слева от меня сидели студенты — географы-экономисты, которые довольно неплохо знают географию. Что-то я им подсказывал, что-то они мне подсказывали", — признался президент РГО.

По мнению Шойгу, глубина знаний о своей стране и желание выучить новое показывает отношение к ней человека. "Поэтому все, кто пришли сюда, я абсолютно уверен, очень любят нашу страну. Точно так же, как все те, кто на всех площадках пришли и пишут этот диктант", — отметил он.

По его словам, диктант — личная проверка знаний, потому что его пишут анонимно. В этом году мероприятие проходит в третий раз, и если сравнить результаты первого года со вторым, то можно увидеть, как улучшились показатели. Это происходит из-за того, что те, кто приходят на диктант, вызывают у окружающих интерес не только к географии, но и к стране, пояснил Шойгу.

"Я смотрел — многие пользовались справочниками. Это тоже хорошо. Хотя бы здесь прочитают", — пошутил глава РГО.

С тем, что в этом году диктант усложнился, согласился депутат Госдумы Сергей Миронов. "Не все вопросы легкие. У меня за плечами работа в геологии. Я в свое время побывал во всех субъектах России, но вот, например, где у нас лен-долгунец растет, на каких почвах, я не знаю", — сказал Миронов.

Актер и режиссер Владимир Меньшов остался разочарован своими результатами. "Оказалось, очень серьезные вопросы, к которым я не слишком готов. Я все больше на географическую карту смотрел, а там, оказывается, более глубокие знания необходимы. Но само по себе мероприятие мне кажется очень полезным", — отметил он.

Президент Московского государственного университета геодезии и картографии Виктор Савиных посоветовал школьникам и студентам написать диктант онлайн для подготовки к экзаменам.

Олимпийский чемпион, начальник Главного штаба Юнармии Дмитрий Труненков, который написал диктант вместе с юнармейцами, рассказал, в свою очередь, что участники движения по всей стране готовились к диктанту. "Я уверен, что результаты у наших ребят будут более высокими, чем у обычных школьников", — отметил Труненков. Он также назвал вопросы "сложными и интересными".

Географический диктант проходит по инициативе РГО. В этом году он охватил более двух тысяч площадок, 43 из которых находятся за рубежом.

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