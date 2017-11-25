Кудрин назвал закон об иностранных агентах слишком жестким

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Глава Комитета гражданских инициатив, экс-глава Минфина России Алексей Кудрин заявил, что считает российский закон об иностранных агентах слишком жестким, и расширение этого статуса на СМИ воспринимает с сожалением.

"Я считаю сам закон об иностранных агентах, соответствующий закон об НКО, который учитывает эти нормы, слишком жестким. Я считаю, что многие НКО незаслуженно относятся к иностранным агентам, и, конечно, расширение этого статуса на СМИ я тоже воспринимаю с сожалением", — заявил Кудрин журналистам в субботу в ответ на просьбу прокомментировать принятие поправок о СМИ-иноагентах.

В субботу президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Решение о том, какие СМИ будут отнесены к иностранным агентам, будет принимать Минюст.