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Общество

ФОМС опроверг заявления центра Блохина о тарифе по онкологии

10:2424.11.2017
(обновлено: 10:47 24.11.2017)
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© РИА Новости / Михаил ФомичевВ больнице. Архивное фотоВ больнице. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) опроверг заявления национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина о недостаточности наполнения тарифов ОМС на медицинскую помощь по профилю "онкология", сообщила пресс-служба фонда.

Михаил Давыдов. Архивное фото
© Фото : предоставлено РОНЦ имени Блохина
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Генпрокуратура выявила нарушения в онкоцентре имени Блохина:  клиника незаконно взимала с пациентов деньги за бесплатные услуги. В пресс-службе НМИЦ им. Блохина РИА Новости сообщили, что необходимость в оплате лечения пациентами возникает из-за того, что действующий на данный вид помощи тариф ОМС не покрывает всех затрат. Там также заявили, что ситуация является следствием дезорганизации на региональном уровне: пациенты попадают в онкоцентр недообследованными, с неточными или неподтвержденными диагнозами, и по закону онкоцентр должен довыполнить необходимые пациенту исследования, хотя эти средства уже получены региональной больницей.

"Мнение Российского онкологического научного центра (РОНЦ имени Блохина) о недостаточности тарифов, оправдывающее дополнительное взимание средств с граждан, несостоятельно и противоречит законодательству Российской Федерации", — говорится в сообщении ФОМС.

"Следует отметить, что в ходе проверки РОНЦ выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. На этот вид медицинской помощи тариф устанавливается программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую", — добавили в фонде.

Капельница. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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По данным пресс-службы, всего объем финансирования по профилю "онкология" составил более 17 миллиардов рублей для оказания более 60 тысяч случаев лечения. В этом сегменте оказывают медицинскую помощь, кроме ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина", еще более 50 крупнейших федеральных центров страны.

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© РИА Новости, Инфографика
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"При этом по числу жалоб, поступающих от граждан на взимание платы за медицинскую помощь, РОНЦ является абсолютным лидером", — обратили внимание в фонде.

В ФОМС напомнили, что в системе обязательного медицинского страхования специализированная медицинская помощь по профилю "онкология", включая проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, включая операции.

"Структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется", — добавили в фонде.

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© Fotolia / Alliance
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По данным пресс-службы, объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи в 2017 году достигнет 104 миллиардов рублей, что практически на 30% выше уровня 2016 года. На 2018 год запланирован еще более существенный рост расходов – до 164 миллиардов рублей.

В фонде также напомнили, что тарифы на высокотехнологичную медицинскую помощь устанавливаются правительством РФ, а оплата по ним осуществляется в полном объеме без исключения всеми территориальными фондами обязательного медицинского страхования. При этом тарифы на высокотехнологичную помощь также обеспечивают проведение всех необходимых лечебных процедур, включая проведение анализов и дополнительных исследований.

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