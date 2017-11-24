ФОМС опроверг заявления центра Блохина о тарифе по онкологии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) опроверг заявления национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина о недостаточности наполнения тарифов ОМС на медицинскую помощь по профилю "онкология", сообщила пресс-служба фонда.
"Мнение Российского онкологического научного центра (РОНЦ имени Блохина) о недостаточности тарифов, оправдывающее дополнительное взимание средств с граждан, несостоятельно и противоречит законодательству Российской Федерации", — говорится в сообщении ФОМС.
"Следует отметить, что в ходе проверки РОНЦ выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. На этот вид медицинской помощи тариф устанавливается программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую", — добавили в фонде.
"При этом по числу жалоб, поступающих от граждан на взимание платы за медицинскую помощь, РОНЦ является абсолютным лидером", — обратили внимание в фонде.
В ФОМС напомнили, что в системе обязательного медицинского страхования специализированная медицинская помощь по профилю "онкология", включая проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, включая операции.
"Структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется", — добавили в фонде.
В фонде также напомнили, что тарифы на высокотехнологичную медицинскую помощь устанавливаются правительством РФ, а оплата по ним осуществляется в полном объеме без исключения всеми территориальными фондами обязательного медицинского страхования. При этом тарифы на высокотехнологичную помощь также обеспечивают проведение всех необходимых лечебных процедур, включая проведение анализов и дополнительных исследований.