ФОМС опроверг заявления центра Блохина о тарифе по онкологии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) опроверг заявления национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина о недостаточности наполнения тарифов ОМС на медицинскую помощь по профилю "онкология", сообщила пресс-служба фонда.

Генпрокуратура выявила нарушения в онкоцентре имени Блохина: клиника незаконно взимала с пациентов деньги за бесплатные услуги. В пресс-службе НМИЦ им. Блохина РИА Новости сообщили, что необходимость в оплате лечения пациентами возникает из-за того, что действующий на данный вид помощи тариф ОМС не покрывает всех затрат. Там также заявили, что ситуация является следствием дезорганизации на региональном уровне: пациенты попадают в онкоцентр недообследованными, с неточными или неподтвержденными диагнозами, и по закону онкоцентр должен довыполнить необходимые пациенту исследования, хотя эти средства уже получены региональной больницей.

"Мнение Российского онкологического научного центра (РОНЦ имени Блохина) о недостаточности тарифов, оправдывающее дополнительное взимание средств с граждан, несостоятельно и противоречит законодательству Российской Федерации", — говорится в сообщении ФОМС.

"Следует отметить, что в ходе проверки РОНЦ выявлены случаи необоснованного взимания средств с граждан при оказании им высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. На этот вид медицинской помощи тариф устанавливается программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации и включает все статьи затрат, в том числе инвестиционную составляющую", — добавили в фонде.

По данным пресс-службы, всего объем финансирования по профилю "онкология" составил более 17 миллиардов рублей для оказания более 60 тысяч случаев лечения. В этом сегменте оказывают медицинскую помощь, кроме ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина", еще более 50 крупнейших федеральных центров страны.

"При этом по числу жалоб, поступающих от граждан на взимание платы за медицинскую помощь, РОНЦ является абсолютным лидером", — обратили внимание в фонде.

В ФОМС напомнили, что в системе обязательного медицинского страхования специализированная медицинская помощь по профилю "онкология", включая проведение химиотерапевтического лечения, оплачивается по клинико-статистическим группам, учитывающим все необходимые обследования, в том числе лабораторные и инструментальные, а также проведение лечебных процедур, включая операции.

"Структура тарифа в соответствии с законодательством об обязательном медицинском страховании включает все статьи затрат лечебного учреждения на оказание данной помощи, в том числе на заработную плату медицинских работников, медикаменты и иные расходы. Размер тарифов ежегодно индексируется", — добавили в фонде.

По данным пресс-службы, объем средств ОМС на оплату онкологической медицинской помощи в 2017 году достигнет 104 миллиардов рублей, что практически на 30% выше уровня 2016 года. На 2018 год запланирован еще более существенный рост расходов – до 164 миллиардов рублей.

В фонде также напомнили, что тарифы на высокотехнологичную медицинскую помощь устанавливаются правительством РФ, а оплата по ним осуществляется в полном объеме без исключения всеми территориальными фондами обязательного медицинского страхования. При этом тарифы на высокотехнологичную помощь также обеспечивают проведение всех необходимых лечебных процедур, включая проведение анализов и дополнительных исследований.