Полтора года после первого пуска с Восточного: доходы в бюджет и туризм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. После исторического первого пуска с космодрома Восточный, который прошел 28 апреля 2016 года, поток туристов в музей космодрома увеличился в три раза, на Восточном сейчас работают более 100 выпускников Амурского государственного университета, а бюджет Приамурья с начала космической стройки получил около 2,5 миллиардов рублей налогов.

Первая в истории Восточного ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками успешно стартовала 28 апреля прошлого года в 5.01 мск. "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д. Космодром обеспечил России независимый доступ в космос вне зависимости от международной обстановки.

Власти региона, ученые и представители турбизнеса рассказали РИА Новости, как изменилась жизнь Приамурья после первого пуска с Восточного.

Циолковский — новый город на карте России

Как рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Александр Козлов, начало строительства Восточного, а затем и первый пуск в апреле прошлого года стали очень важными этапами в жизни региона.

"Наша область стала космической, конечно, космодром — это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года (когда началась стройка Восточного — ред) в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома, поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов", — отметил Козлов.

На карте России появился и новый город — наукоград Циолковский для сотрудников Восточного. В марте 2014 года депутаты Законодательного собрания Приамурья приняли законопроект, который позволил переименовать закрытый поселок городского типа Углегорск, расположенный возле Восточного, в честь основоположника современной космонавтики Константина Циолковского.

Углегорск вошел в состав Циолковского, в строящемся наукограде по плану будут жить 25 тысяч жителей. Предложение присвоить городу имя Циолковского поступило от президента России Владимира Путина. Местные жители поддержали переименование на публичных слушаниях.

"До недавнего времени в ЗАТО Углегорск проживали пять тысяч человек, строительство нового жилого микрорайона увеличило численность жителей нового города до 20 тысяч человек. В Циолковском строятся социальные объекты, заметно улучшается демография", — рассказал губернатор.

Как сообщалось ранее, два первых дома в Циолковском по улице Гагарина сотрудники Восточного начали заселять в январе 2016 года

В ноябре 2017 года бывший Углегорск и Циолковский, который теперь стали старыми и новыми микрорайонами одного города, связала новая автомобильная дорога, которая позволяет намного быстрее добраться до детского сада с бассейном, школы, больницы и других социальных объектов наукограда. Как сообщалось ранее, сейчас школьники из старого Углегорска бегают в многоэтажки Циолковского кататься на лифтах — в старом микрорайоне дома не выше четвертого этажа.

Космодром как социальный лифт

Если школьников из старого Углегорска, многие из которых занимаются в кружке авиамоделирования, привлекают лифты Циолковского, то для студентов Амурского государственного университета (АмГУ) Восточный стал лифтом социальным. В 2009 году в вузе начали готовить специалистов по направлениям "Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов" и "Космические летательные аппараты и разгонные блоки".

С 2011 года ведется набор по специальности "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Студенты начинают обучение в АмГУ, потом их переводят в Южно-Уральский государственный университет и Московский авиационный институт.

Кстати, именно в семье выпускников АмГУ, которые приехали работать на Восточный, родилась Александра Степанова — первая новорожденная в Циолковсковском.

Более 100 наших выпускников на сегодня работают на Восточном. В этом году мы набрали еще 20 человек на так называемые "космические" специальности", — рассказал РИА Новости проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ Александр Остапенко.

Он уточнил, что в этом году вуз в третий раз выиграл конкурс Минобороны РФ по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. На конкурсе победил проект вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов инженерно-технического профиля для эксплуатации наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.

"Партнером у нас стал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ЦЭНКИ платит студентам, прошедшим отбор, стипендию, обеспечивает практику на Восточном и гарантирует трудоустройство. Речь в этом проекте идет не только о космических специальностях, но и подготовке энергетиков, физиков, геологов, специалистов информационных технологий. Но все это с привязкой к космодрому. Студенты потом могут работать и на Байконуре, на всех космодромах, где есть ЦЭНКИ, то есть это такой социальный лифт для студентов", — отметил Остапенко.

Камень Путина и экскурсии на пуски

В рамках совместного с ЦЭНКИ проекта АмГУ получил для подготовки 25 студентов-третьекурсников на 2017-2019 годы более двух миллионов рублей.

Космодром Восточный — это еще и новый туристический маршрут на карте Приамурья и всей России.

"У нас есть специально разработанный маршрут — город Циолковский. Он включает в себя посещение музея космодрома Восточный, показ фильма о создании космодрома, посещение железнодорожного вокзала, памятника строителям Восточного. Также мы показываем туристам так называемый камень Путина. Он был заложен как символ будущего космодрома в 2010 году. Туристов мы кормим космическим питанием из тюбиков, это очень популярно. После первого пуска число туристов увеличилось в три раза", — рассказала РИА Новости директор культурно-досугового центра "Восток" Оксана Ерошенко.

По ее словам, туристы приезжают как группами, так и индивидуально, в день бывает до десяти экскурсий, есть те, кто приезжают из Владивостока и Хабаровска.

"Двадцать шестого ноября мы должны получить из Калуги новую партию сувениров. Это фотографии космодрома, выполненные на камне и в кристале, спортивные костюмы с символикой, канцелярия и новинка — фарфоровые новогодние игрушки космической тематики. Все это очень хорошо покупают", — отметила Ерошенко.

Планируется, что после второго пуска возить туристов посмотреть на старты с Восточного будет амурское турагентство "Дальневосточный Феникс".

"Мы прорабатываем программу по доставки туристов на смотровые площадки и по организации обслуживания людей. Могу сказать, что это будет стоить не менее семи тысяч рублей, жители Приамурья, возможно, получат льготы", — сказала она.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.