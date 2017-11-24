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Общество

Полтора года после первого пуска с Восточного: доходы в бюджет и туризм

03:1724.11.2017
(обновлено: 03:25 24.11.2017)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фотоМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. После исторического первого пуска с космодрома Восточный, который прошел 28 апреля 2016 года, поток туристов в музей космодрома увеличился в три раза, на Восточном сейчас работают более 100 выпускников Амурского государственного университета, а бюджет Приамурья с начала космической стройки получил около 2,5 миллиардов рублей налогов.

Европейские волки. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники "Восточного" рассказали о волках, гуляющих около космодрома
Первая в истории Восточного ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками успешно стартовала 28 апреля прошлого года в 5.01 мск. "Союз-2.1а" с новым блоком выведения "Волга" доставила на орбиту российские космические аппараты "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Михайло Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218Д. Космодром обеспечил России независимый доступ в космос вне зависимости от международной обстановки.

Власти региона, ученые и представители турбизнеса рассказали РИА Новости, как изменилась жизнь Приамурья после первого пуска с Восточного.

© Фото : РоскосмосКосмодром Восточный. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
Космодром Восточный. Архивное фото

Циолковский — новый город на карте России

Как рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Александр Козлов, начало строительства Восточного, а затем и первый пуск в апреле прошлого года стали очень важными этапами в жизни региона.

Кот, живший в 100 метрах от стартового комплекса ракеты-носителя Союз на новом космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Ковалев
Сотрудники Восточного не знают, куда делся выселенный с космодрома кот
"Наша область стала космической, конечно, космодром — это один из важных факторов экономического развития области. С 2012 года (когда началась стройка Восточного — ред) в бюджет Амурской области от организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию космодрома, поступило около 2,5 миллиарда рублей налогов", — отметил Козлов.

На карте России появился и новый город — наукоград Циолковский для сотрудников Восточного. В марте 2014 года депутаты Законодательного собрания Приамурья приняли законопроект, который позволил переименовать закрытый поселок городского типа Углегорск, расположенный возле Восточного, в честь основоположника современной космонавтики Константина Циолковского.

Углегорск вошел в состав Циолковского, в строящемся наукограде по плану будут жить 25 тысяч жителей. Предложение присвоить городу имя Циолковского поступило от президента России Владимира Путина. Местные жители поддержали переименование на публичных слушаниях.

Монтаж космического ракетного комплекса Ангара на космодроме Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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На Восточном будут развивать комплекс для ракет сверхтяжелого класса
"До недавнего времени в ЗАТО Углегорск проживали пять тысяч человек, строительство нового жилого микрорайона увеличило численность жителей нового города до 20 тысяч человек. В Циолковском строятся социальные объекты, заметно улучшается демография", — рассказал губернатор.

Как сообщалось ранее, два первых дома в Циолковском по улице Гагарина сотрудники Восточного начали заселять в январе 2016 года

В ноябре 2017 года бывший Углегорск и Циолковский, который теперь стали старыми и новыми микрорайонами одного города, связала новая автомобильная дорога, которая позволяет намного быстрее добраться до детского сада с бассейном, школы, больницы и других социальных объектов наукограда. Как сообщалось ранее, сейчас школьники из старого Углегорска бегают в многоэтажки Циолковского кататься на лифтах — в старом микрорайоне дома не выше четвертого этажа.

© Фото : Роскосмос/Олег НовицкийКосмодром "Восточный" с борта Международной космической станции
© Фото : Роскосмос/Олег Новицкий
Космодром "Восточный" с борта Международной космической станции

Космодром как социальный лифт

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин рассказал, сколько пусков планирует Восточный в 2018 году
Если школьников из старого Углегорска, многие из которых занимаются в кружке авиамоделирования, привлекают лифты Циолковского, то для студентов Амурского государственного университета (АмГУ) Восточный стал лифтом социальным. В 2009 году в вузе начали готовить специалистов по направлениям "Стартовые и технические комплексы ракет и космических аппаратов" и "Космические летательные аппараты и разгонные блоки".

С 2011 года ведется набор по специальности "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Студенты начинают обучение в АмГУ, потом их переводят в Южно-Уральский государственный университет и Московский авиационный институт.

Кстати, именно в семье выпускников АмГУ, которые приехали работать на Восточный, родилась Александра Степанова — первая новорожденная в Циолковсковском.

Заместитель гендиректора Роскосмоса по международной деятельности Сергей Савельев
© Фото : Роскосмос
Сергей Савельев: Япония хочет сотрудничать с РФ по космодрому Восточный
Более 100 наших выпускников на сегодня работают на Восточном. В этом году мы набрали еще 20 человек на так называемые "космические" специальности", — рассказал РИА Новости проректор по информатизации и новым образовательным технологиям АмГУ Александр Остапенко.

Он уточнил, что в этом году вуз в третий раз выиграл конкурс Минобороны РФ по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. На конкурсе победил проект вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов инженерно-технического профиля для эксплуатации наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.

"Партнером у нас стал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ЦЭНКИ платит студентам, прошедшим отбор, стипендию, обеспечивает практику на Восточном и гарантирует трудоустройство. Речь в этом проекте идет не только о космических специальностях, но и подготовке энергетиков, физиков, геологов, специалистов информационных технологий. Но все это с привязкой к космодрому. Студенты потом могут работать и на Байконуре, на всех космодромах, где есть ЦЭНКИ, то есть это такой социальный лифт для студентов", — отметил Остапенко.

Космодром Восточный в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Япония намерена сотрудничать с Россией по космодрому Восточный
В рамках совместного с ЦЭНКИ проекта АмГУ получил для подготовки 25 студентов-третьекурсников на 2017-2019 годы более двух миллионов рублей.

Камень Путина и экскурсии на пуски

Космодром Восточный — это еще и новый туристический маршрут на карте Приамурья и всей России.

"У нас есть специально разработанный маршрут — город Циолковский. Он включает в себя посещение музея космодрома Восточный, показ фильма о создании космодрома, посещение железнодорожного вокзала, памятника строителям Восточного. Также мы показываем туристам так называемый камень Путина. Он был заложен как символ будущего космодрома в 2010 году. Туристов мы кормим космическим питанием из тюбиков, это очень популярно. После первого пуска число туристов увеличилось в три раза", — рассказала РИА Новости директор культурно-досугового центра "Восток" Оксана Ерошенко.

Стартовый комплекс космодрома Восточный в Амурской области. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Космодром Восточный позволит запускать до четырех сверхтяжелых ракет в год
По ее словам, туристы приезжают как группами, так и индивидуально, в день бывает до десяти экскурсий, есть те, кто приезжают из Владивостока и Хабаровска.

"Двадцать шестого ноября мы должны получить из Калуги новую партию сувениров. Это фотографии космодрома, выполненные на камне и в кристале, спортивные костюмы с символикой, канцелярия и новинка — фарфоровые новогодние игрушки космической тематики. Все это очень хорошо покупают", — отметила Ерошенко.

Планируется, что после второго пуска возить туристов посмотреть на старты с Восточного будет амурское турагентство "Дальневосточный Феникс".

"Мы прорабатываем программу по доставки туристов на смотровые площадки и по организации обслуживания людей. Могу сказать, что это будет стоить не менее семи тысяч рублей, жители Приамурья, возможно, получат льготы", — сказала она.

Вице-премьер РФ Д. Рогозин посетил космодром Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стала известна стоимость будущего техкомплекса космодрома Восточный
Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.

Космодром Восточный
© Инфографика
Космодром Восточный

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