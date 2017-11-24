Полтора года после первого пуска с Восточного: доходы в бюджет и туризм

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. После исторического первого пуска с космодрома Восточный, который прошел 28 апреля 2016 года, поток туристов в музей космодрома увеличился в три раза, на Восточном сейчас работают более 100 выпускников Амурского государственного университета, а бюджет Приамурья с начала космической стройки получил около 2,5 миллиардов рублей налогов.
Власти региона, ученые и представители турбизнеса рассказали РИА Новости, как изменилась жизнь Приамурья после первого пуска с Восточного.
Циолковский — новый город на карте России
Как рассказал РИА Новости губернатор Амурской области Александр Козлов, начало строительства Восточного, а затем и первый пуск в апреле прошлого года стали очень важными этапами в жизни региона.
На карте России появился и новый город — наукоград Циолковский для сотрудников Восточного. В марте 2014 года депутаты Законодательного собрания Приамурья приняли законопроект, который позволил переименовать закрытый поселок городского типа Углегорск, расположенный возле Восточного, в честь основоположника современной космонавтики Константина Циолковского.
Углегорск вошел в состав Циолковского, в строящемся наукограде по плану будут жить 25 тысяч жителей. Предложение присвоить городу имя Циолковского поступило от президента России Владимира Путина. Местные жители поддержали переименование на публичных слушаниях.
Как сообщалось ранее, два первых дома в Циолковском по улице Гагарина сотрудники Восточного начали заселять в январе 2016 года
В ноябре 2017 года бывший Углегорск и Циолковский, который теперь стали старыми и новыми микрорайонами одного города, связала новая автомобильная дорога, которая позволяет намного быстрее добраться до детского сада с бассейном, школы, больницы и других социальных объектов наукограда. Как сообщалось ранее, сейчас школьники из старого Углегорска бегают в многоэтажки Циолковского кататься на лифтах — в старом микрорайоне дома не выше четвертого этажа.
Космодром как социальный лифт
С 2011 года ведется набор по специальности "Проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов". Студенты начинают обучение в АмГУ, потом их переводят в Южно-Уральский государственный университет и Московский авиационный институт.
Кстати, именно в семье выпускников АмГУ, которые приехали работать на Восточный, родилась Александра Степанова — первая новорожденная в Циолковсковском.
Он уточнил, что в этом году вуз в третий раз выиграл конкурс Минобороны РФ по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса. На конкурсе победил проект вуза по подготовке высококвалифицированных специалистов инженерно-технического профиля для эксплуатации наземной космической инфраструктуры космодрома Восточный.
"Партнером у нас стал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), ЦЭНКИ платит студентам, прошедшим отбор, стипендию, обеспечивает практику на Восточном и гарантирует трудоустройство. Речь в этом проекте идет не только о космических специальностях, но и подготовке энергетиков, физиков, геологов, специалистов информационных технологий. Но все это с привязкой к космодрому. Студенты потом могут работать и на Байконуре, на всех космодромах, где есть ЦЭНКИ, то есть это такой социальный лифт для студентов", — отметил Остапенко.
Камень Путина и экскурсии на пуски
Космодром Восточный — это еще и новый туристический маршрут на карте Приамурья и всей России.
"У нас есть специально разработанный маршрут — город Циолковский. Он включает в себя посещение музея космодрома Восточный, показ фильма о создании космодрома, посещение железнодорожного вокзала, памятника строителям Восточного. Также мы показываем туристам так называемый камень Путина. Он был заложен как символ будущего космодрома в 2010 году. Туристов мы кормим космическим питанием из тюбиков, это очень популярно. После первого пуска число туристов увеличилось в три раза", — рассказала РИА Новости директор культурно-досугового центра "Восток" Оксана Ерошенко.
"Двадцать шестого ноября мы должны получить из Калуги новую партию сувениров. Это фотографии космодрома, выполненные на камне и в кристале, спортивные костюмы с символикой, канцелярия и новинка — фарфоровые новогодние игрушки космической тематики. Все это очень хорошо покупают", — отметила Ерошенко.
Планируется, что после второго пуска возить туристов посмотреть на старты с Восточного будет амурское турагентство "Дальневосточный Феникс".
"Мы прорабатываем программу по доставки туристов на смотровые площадки и по организации обслуживания людей. Могу сказать, что это будет стоить не менее семи тысяч рублей, жители Приамурья, возможно, получат льготы", — сказала она.
В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря этого года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.