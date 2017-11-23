Россияне не бросают курить, а переходят с сигарет на махорку, заявили в СФ

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Падение производства табачных изделий в России не говорит об уменьшении числа курильщиков в стране — население переходит на выращивание табака на собственных огородах и дачах, сообщил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

"На 21% произошел спад производства, но меньше курить не стали. Мне говорят, что в Поволжье, в некоторых, не буду их называть сейчас, регионах… некоторые губернаторы говорят, что народ в прошлом году начал табак высаживать на дачах, на огородах", — сказал Рябухин, выступая на совещании в Совфеде о регулировании производства и оборота табачной продукции.

"То, что вы иногда себя тешите и впадаете в такую иллюзию идиллии — на самом деле в жизни это немного по-другому. Когда приезжаешь в регион, то с ужасом узнаешь, что народ перешел на выращивание табака, махорку", — продолжил глава комитета, обращаясь к директору департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олегу Салагаю.

Сенатор указал, что забота о здоровье граждан — это не только снижение объема произведенной табачной продукции, но и контроль за тем, что курят граждане. Например, отметил глава комитета, проблемой сейчас являются поставки некачественной табачной продукции в РФ из Белоруссии и Казахстана.

"По статистике нормально — производство упало на 21%, и курить вроде стали меньше. На самом деле это не так", — заключил Рябухин. По данным Росстата, производство сигарет в РФ в январе-октябре 2017 года составило 217 миллиардов штук. По сравнению с январем-октябрем прошлого года выпуск сократился на 19,1%.