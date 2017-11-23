Эксперты поддержали идею запретить эвакуацию машин инвалидов

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ввести запрет на эвакуацию автомобилей инвалидов — правильная инициатива, однако эвакуация таких машин может быть необходима в случае угрозы других людей, считают автоэксперты, опрошенные РИА Новости.

Хорошая формула для "доступной среды"

В четверг во фракции ЛДПР заявили, что внесут в Госдуму законопроект о запрете эвакуировать машины инвалидов, а также законопроект о предоставлении "народным инспекторам" права фиксировать нарушения расположения дорожных знаков и разметки не по ГОСТу.

Как рассказал агентству руководитель московского представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, он положительно относится к первой инициативе, однако в вопросе эвакуации нужно учесть вероятность злоупотреблений.

"Могут возникнуть злоупотребления, но это вопрос решаемый, и если инвалид не находит место, которое государство должно ему предоставить по закону, значит он паркуется в любом месте, и это будет очень хорошим стимулом для властей и контролирующих органов по созданию мест для инвалидов. Я думаю, это одна из хороших формул направления "Доступная среда", — сказал он.

Координатор общества "Синие ведерки" Петр Шкуматов заявил РИА Новости, что считает запрет такой эвакуации положительной идеей, но подчеркнул, что бывают случаи, когда автомобиль может создавать угрозу безопасности, и в таком случае его лучше эвакуировать.

"За нарушение требования знака этот автомобиль, безусловно, эвакуировать нельзя, а за парковку на пешеходном переходе, тротуаре, под мостами, там, где этот автомобиль действительно создает угрозу безопасности других людей, его нужно эвакуировать", — сказал он.

Шкуматов пояснил, что, к примеру, если автомобилю с инвалидом по неизвестной причине потребовалось остановиться в зоне, где остановка или стоянка запрещена, то, руководствуясь гуманистическими нормами, машину эвакуировать не нужно.

"В этом случае достаточно выписать штраф на этот автомобиль, чтобы потом разобраться, не было ли это нарушение совершено в состоянии крайней необходимости, и в таком случае, я считаю, штраф нужно отменить. Эвакуация таких автомобилей должна быть безусловно запрещена, это правильная идея", — добавил Шкуматов.

Излишняя инициатива

Говоря о предложении наделить "народных инспекторов" правом фиксировать нарушения размещения разметки и дорожных знаков, Шкуматов отметил, что этот тот спектр нарушений, к которым не имеют отношения водители, а миссия таких инспекторов состоит в том, чтобы следить за соблюдением ПДД автомобилистами.

"Если дорожные знаки и разметка использованы не по ГОСТу, то в этом случае надо фиксировать не нарушение водителей, а надо фиксировать нарушение дорожников и организаторов дорожного движения. Все знаки в нашей стране должны быть установлены по ГОСТу и иного варианта нет", — заключил он.

Зампредседателя российской партии автомобилистов "РОСПА" Александр Холодов назвал такую инициативу "бредовой", поскольку в стране уже существует закон об общественном контроле, который подразумевает создание групп общественного контроля.

"Любой гражданин, который идет по улице и видит, что знак стоит не по ГОСТу, а это можно увидеть невооруженным глазом – слишком высоко, слишком низко, 25 знаков висит на одной опоре. Если человек это видит, ему не нужны дополнительные законы, чтобы обратиться в соответствующую организацию и сообщить о нарушении", — пояснил он РИА Новости.