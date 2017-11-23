Минтранс предложил разделить обучение водителей-профессионалов и любителей

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Минтранс РФ подготовил поправки в закон "О безопасности дорожного движения", которые вводят новые программы для обучения водителей-профессионалов с необходимостью подтверждения профессиональной компетенции и упрощают обучение для водителей-любителей, следует из пояснительной записки к проекту поправок, опубликованной на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Система (подготовки водителей) предусматривает единую подготовку водителей, желающих работать по найму или осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с управлением транспортными средствами, а также водителей, планирующих управлять транспортными средствами только для собственных нужд, без осуществления трудовой деятельности. Лица, не желающие работать по найму, вынуждены изучать ряд организационно-управленческих дисциплин, не связанных с безопасностью дорожного движения", — обрисовывает проблематику Минтранс.

Вместе с тем, ведомство отмечает, что водители, нацеленные на осуществление профессиональной деятельности, приходят к работодателю после обучения в автошколе с недостаточным уровнем подготовки и работодателям приходится за свой счет готовить водителей. Но действующий закон не позволяет выборочно дообучать будущих водителей-профессионалов, и разделение подхода к различным по своей сути категориям водителей невозможно до тех пор, пока все водители находятся в категории профессионалов, поясняет ведомство.

"Таким образом, статья 2 законопроекта предусматривает отделение "водителей-любителей" в отдельную категорию, которая будет обучаться по общеразвивающим программам дополнительного обучения, от "водителей-профессионалов", которые обучаются по соответствующим программам профессионального обучения", — говорится в документе. Указанное разделение позволит установить требование о периодическом повышении квалификации "водителей профессионалов", без необоснованного увеличения нагрузки на "водителей-любителей". Профессиональная компетентность водителя, в случае его обучения по профессиональным программам, будет характеризоваться наличием отметки в водительском удостоверении с указанием срока ее действия.

"Законопроектом закладывается перспектива гармонизации требований профессиональной подготовки водителей в государствах-членах ЕАЭС, по итогам которой в водительское удостоверение будет проставляться единый индекс сообщества (отметка) свидетельствующий о единстве профессиональной подготовки водителей в государствах-членах ЕАЭС", — уточняет ведомство.

Предполагается, что срок действия такой отметки будет составлять 5 лет, а для ее повторного получения необходимо будет пройти повышение квалификации, медицинское освидетельствование и сдать экзамены в установленном порядке. В связи с масштабностью проектируемых изменений в закон предусмотрены отлагательные сроки до вступления в силу от 2 лет.