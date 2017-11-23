Ульяновская область представит опыт ГЧП на форуме Общественной палаты

УЛЬЯНОВСК, 23 ноя — РИА Новости. Делегация Ульяновской области представит опыт использования механизмов государственно-частного партнёрства на всероссийском форуме Общественной палаты РФ, который состоится в Москве, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Общественная палата РФ с 27 по 29 ноября проведет всероссийский форум по развитию государственно-частного партнерства в системе организации летнего отдыха и оздоровления. В рамках форума состоятся презентация действующих эффективных механизмов государственно-частного партнерства, применяемых в реализации программ летнего и каникулярного отдыха и оздоровления детей, обсуждение перспектив и стратегии развития государственно-частного партнерства в этой сфере, а также круглые столы по профильной тематике.

Активными участниками форума станут организации Ульяновской области, которые представят свой положительный опыт в этой сфере и обменяются опытом с другими регионами, говорится в сообщении пресс-службы.

В форуме примут участие представители федеральных и региональных органов государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере образования, молодежной политики, туризма, представители организаторов детского отдыха и оздоровления: базы отдыха, туристические агентства, транспортные и страховые компании, кадровые агентства, а также представители образовательных организаций.

От Ульяновской области в мероприятии примут участие Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Региональный культурно-образовательный центр "Смарт", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества города Димитровграда", Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ульяновска "Центр детского творчества № 6", ООО "Мираж" — детский оздоровительный лагерь"Ульяновский Артек" и детский оздоровительный лагерь "Березка".

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