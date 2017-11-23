МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Министерство транспорта предлагает законодательно разделить водителей на профессионалов и любителей, сообщает "Коммерсант".

По информации издания, министерство разрабатывает масштабную реформу подготовки шоферов, результатом которой станет отметка в правах, подтверждающая "профессиональную компетентность". Без этой отметки, как подчеркивает газета, станет невозможным управление автомобилем по найму.

Изменения в закон "О безопасности дорожного движения", разработанные Минтрансом по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова, предполагают создание программ подготовки автомобилистов. Как пишет "Коммерсант", в результате реформы обучение для простых граждан, которые не намерены работать по найму, упростится, в то время как программы для профессионалов могут дополнить курсами вождения "во внештатных ситуациях", "отработкой вождения сочлененного и двухэтажного автобуса", а также основам безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Разработкой программ подготовки любителей и профессионалов, по данным газеты, займется Минобрнауки.

Основной целью реформы является повышение уровня подготовки водителей-профессионалов.

Отметка "профессиональная компетентность", как пишет "Коммерсант", будет иметь схожее значение с так называемым международным кодом "95", который является обязательным для водителей-профессионалов государств Евросоюза. Согласно правилам, различные предприятия и компании не могут взять на работу гражданина без этого кода.

Издание также отмечает, что изменения затронут и порядок приема на работу граждан Армении, Молдавии и Казахстана, которым разрешат работать в России с национальными правами.

Ранее Союз автошкол Москвы также предложил разделить водителей на профессионалов и любителей.