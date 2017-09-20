Автошколы предлагают разделить водителей на любителей и профессионалов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить водителей на любителей и профессионалов, смягчить требования к первым и повысить к последним, сообщает газета "Известия".

"Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся… А профессионалов можно готовить и получше", — пояснил изданию председатель Союза автошкол Александр Ачкасов.

По его словам, для тех, кто не собирается профессионально заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, учебную нагрузку можно снизить приблизительно на 30%. Представители автошкол считают, что за теми, для кого вождение является работой, например, водителей грузовиков и автобусов, необходимо усилить контроль, сообщает издание.

"Для этого необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Это позволит держать на контроле все машины", — пишет газета.