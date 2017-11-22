На Медногорском комбинате запустили новую линию, которая улучшит экологию

ОРЕНБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Замена устаревшего оборудования на технологической линии по производству серной кислоты на Медногорском медно-серном комбинате позволит снизить негативное влияние на окружающую среду, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
В пресс-службе добавили, что в 2007 году, после запуска второй технологической нитки цеха серной кислоты на комбинате, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились в 17 раз.
Строительство новой ветки началось в 2015 году, стоимость проекта составила 1,53 миллиарда рублей.
Медногорский медно-серный комбинат построен в 1939 году. Территория комбината занимает площадь около 60 гектаров. В настоящее время комбинат перерабатывает: медный концентрат, медные руды, отходы и полуфабрикаты предприятий цветной металлургии. Основной товарной продукцией комбината является черновая медь, серная кислота, цинк сернокислый в растворе.