Собчак ответила Жириновскому, потребовавшему возбудить против нее дело

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

Телеведущая Ксения Собчак во время экспертной дискуссии в Москве. 21 ноября 2017

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах президента России, обвинила Владимира Жириновского в неспособности к дебатам.

В среду лидер ЛДПР заявил в эфире Первого канала, что его юристы "направили заявление в Следственный комитет возбудить уголовное дело против Собчак и Явлинского за то, что они не признают Крым российским".

"Любое дело, возбужденное прокуратурой против нас с Явлинским, почту за честь. Парламентарий, не способный к дебатам, разговору по существу, который в своих аргументах прибегает к помощи силовиков, вскрывает всю гнилостность, порочность сложившейся системы в России", — сказала Собчак РИА Новости.

Собчак, позиционирующая себя как кандидата "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Явлинский отмечал, что, как будущий кандидат в президенты России, выступает за организацию международной конференции и нового референдума по вопросу принадлежности полуострова.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.