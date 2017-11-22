МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Совет Федерации РФ будет не менее года мониторить действие закона о СМИ-иноагентах, сообщила журналистам спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
"Мы внимательно будем следить за правоприменительной практикой этого закона, проводить мониторинг не меньше года", — сказала Матвиенко.
В среду Совет Федерации одобрил закон о СМИ-иноагентах. "За" проголосовали 154 человека, один воздержался, "против" не высказался никто. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций.