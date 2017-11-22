В Петербурге запретили продавать подросткам электронные сигареты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в целом закон, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним; штрафы за его нарушение будут достигать 50 тысяч рублей, следует из материалов городского парламента.

"Депутаты 46 голосами приняли в целом закон "Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина" и о внесении изменений в закон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении на сайте заксобрания.

Согласно этому закону, в городе запрещается розничная продажа несовершеннолетним электронных сигарет и соответствующих жидкостей. Нарушителям будут назначаться административные штрафы, размер которых для граждан составит 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц — 30-50 тысяч рублей.

Ранее в ноябре член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко сообщал журналистам, что законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным и распространении на них стандартных ограничений может быть принят в следующем году. Пока возникают сложности с его согласованием с министерством экономического развития и Минпромторгом.