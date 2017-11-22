Жириновский предложил строить дороги на деньги олигархов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова, предложил олигархам направить их деньги на ремонт дорог в России, а также строительство парламентского центра.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг , в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

"Ну вот задержан снова Керимов… Вот они (олигархи) должны деньги свои… (направлять) в парламентский центр или Центр гуманитарной помощи", — сказал Жириновский журналистам в среду.

Политик подчеркнул, что на эти деньги можно будет построить дороги.

"Все деньги олигархов – на дороги. И за пять-десять лет у нас будут нормальные дороги", — заключил он.