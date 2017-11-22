Жириновский предложил строить дороги на деньги олигархов

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова, предложил олигархам направить их деньги на ремонт дорог в России, а также строительство парламентского центра.
"Ну вот задержан снова Керимов… Вот они (олигархи) должны деньги свои… (направлять) в парламентский центр или Центр гуманитарной помощи", — сказал Жириновский журналистам в среду.
Политик подчеркнул, что на эти деньги можно будет построить дороги.
"Все деньги олигархов – на дороги. И за пять-десять лет у нас будут нормальные дороги", — заключил он.