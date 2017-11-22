В МЧС предложили ужесточить ответственность за оставление в опасности

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя — РИА Новости. Спасатели и общественность предлагают ужесточить ответственность за оставление в опасности, а также доработать законодательство в этом вопросе после случая на Чукотке, когда очевидцы крупного пожара снимали его на камеру телефона вместо того, чтобы позвонить в спецслужбы, сообщил РИА Новости представитель СибРЦ МЧС РФ.

Пожар произошел утром 12 ноября в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек, из них 4 ребенка. Женщина и два ребенка госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено дело. Региональный главк МЧС сообщил, что видео и фото с места пожара попало в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть. Руководство главка обратилось к правоохранителям с запросом о проверке в отношении очевидцев пожара, которые снимали кадры ЧП вместо того, чтобы позвонить в спецлужбы.

Прошли публичные обсуждения правоприменительной практики, организованные региональным главком МЧС России, на нем представители политических партий, общественных движений и журналисты осудили поведение горожан, снимавших видео.

"Представители партии "Единая Россия" совместно с региональным управлением МЧС намерены предложить в действующее законодательство изменения об ужесточении ответственности за оставление людей в опасности, а также конкретизировать формулировки закона. Общественность озабочена этим вопросом и будет работать над усовершенствованием законодательства", — сказал собеседник.

Спасатели сообщают, что в рамках уголовного дела, возбужденного после пожара, начата проверка сведений в отношении очевидцев ЧП. Главам муниципальных образований рекомендовали организовать масштабную работу с населением о правилах поведения при ЧС, особенно в условиях Крайнего Севера, где помощь очевидца порой является единственной.