В Анадыре при пожаре в квартире пострадали семь человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пожар произошел утром в воскресенье в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек, в том числе два ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу.

"По предварительной информации, около 09.15 в одной из квартир дома 30а по улице Отке произошло возгорание, в результате которого пострадали семь человек, среди них женщина и двое ее детей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина и дети госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

По факту возгорания квартиры следователи проводят доследственную проверку, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Устанавливаются причины пожара и размер причиненного ущерба, добавили в ведомстве.