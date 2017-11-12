В Анадыре при пожаре в квартире пострадали семь человек

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пожар произошел утром в воскресенье в квартире одного из домов в Анадыре, в результате пострадали семь человек, в том числе два ребенка, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Чукотскому автономному округу.
Отмечается, что женщина и дети госпитализированы в тяжелом состоянии, остальным пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
По факту возгорания квартиры следователи проводят доследственную проверку, на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Устанавливаются причины пожара и размер причиненного ущерба, добавили в ведомстве.