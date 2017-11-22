Сотрудники "Восточного" рассказали о присутствии волков у космодрома

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 ноя — РИА Новости, Елена Тимошенко. Волки ходят вокруг стартового стола и других объектов космодрома "Восточный" в Амурской области, рассказали РИА Новости сотрудники космодрома.

"Волки ходят вокруг стартового стола космодрома. Следы видим регулярно, след больше, чем у собаки. Видимо, где-то возле стартового стола космодрома проходят волчьи тропы", — сообщили работники.

Ведущий консультант управления по охране животного мира Амурской области Максим Бормотов рассказал, что постоянные тропы волки обычно используют при глубоком снеге, чтобы экономить силы при передвижении.

"По сути, космодром — это огромная территория, на каких-то объектах есть люди, на каких-то нет. Для волков это остается тайгой, пока кормовая база для хищника — кабан, косуля, изюбр, заяц — там есть, зверь не уйдет", — рассказал Бормотов.

Помнят на космодроме и случай более близкого знакомства с волком, в конце августа зверь заскочил в один из строительных вагончиков, позже его застрелил егерь.

"История случилась на метеокомплексе, это за стартовым столом космодрома. Небольшая площадка находится практически в лесу, к ней ведет грунтовая дорога. Волк погнался за собакой, которая проживала на объекте, забежал в бытовой вагончик и разорвал собаку. Рабочие закрыли дверь снаружи, вызвали полицию. Затем вызвали егерей, было принято решение застрелить волка", — рассказал один из сотрудников "Восточного".

Информацию об этом инциденте агентству подтвердил старший специалист регионального управления по охране животного мира Денис Макаров. "Да, был такой случай. Это совершенно обычное явление. Волки в Свободненском районе есть и сейчас, так скажем, в пределах нормы. Они могут мигрировать за кабаном или косулей. Охота на них началась 15 октября, охотобщества выдают разрешения", — сказал Макаров.

Бормотов рассказал, что волков в Приамурье "больше, чем положено".

"То есть численность этого хищника у нас нужно всегда искусственно регулировать, поощрять охотников к отстрелу с помощью выплат по специальной программе, но сейчас эта программа не работает", — сказал он.

По данным дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области, программа по поощрению отстрела волков действовала в регионе в 2013-2014 годах. В 2013 году охотники-волчатники добыли более 150 хищников, на счета охотников из регионального бюджета были направлены 1,5 миллиона рублей.

Космодром "Восточный" строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Восточного" с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.

В июле вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал третий запуск с Восточного 22 декабря 2017 года, второй запуск, по его словам, состоится 28 ноября. На декабрь намечен пуск "Союз-2.1а" с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" №3 и №4. В ноябре ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли "Метеор-М" №2-1.