Крымский министр назвал главную проблему предстоящего Ялтинского форума

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Главной проблемой предстоящего Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в апреле будущего года, станет большое число его участников, сказал министр внутренней политики, связи и информации республики Крым Дмитрий Полонский.

"Знаете, какая самая большая проблема, с которой мы столкнулись при организации следующего Ялтинского международного экономического форма? Количество потенциальных участников, и самое главное число участников из-за рубежа растет в геометрической прогрессии. Мы уже задумываемся над тем, как их принимать, какие организовывать площадки для общения. Этот форум из экономического превращается в том числе в политический", — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

Полонский обратил внимание на постоянно растущий поток иностранцев на полуостров, которые ранее не ассоциировали себя как сторонники России и Крыма.

Более трех тысяч участников из 60 стран намерен собрать весной 2018 года в Крыму четвертый Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщил ранее председатель правления фонда форума, сопредседатель ООО "Деловая Россия" Андрей Назаров. Третий форум прошел в апреле 2017 года на южном берегу Крыма, в нем приняли участие более двух тысяч человек, в том числе 220 иностранцев из 46 стран мира.

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