"Крым преображается": Дмитрий Полонский — о ситуации на полуострове

В ноябре власти Крыма заявили о том, что под Киевом создали центр для дискредитации полуострова. Украинская фабрика фейков заработала в преддверии президентской кампании в России. Кто стоит за информационными вбросами, какая ситуация со СМИ в Крыму, есть ли политический эффект от визитов иностранцев на полуостров — об этом обозреватель РИА Новости Екатерина Петухова побеседовала с вице-премьером, министром внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрием Полонским.



"У нас избыточная свобода слова"

— В Республике Крым нет оппозиционных СМИ. Они нужны, на ваш взгляд?

— Сегодня мы живем в мире, где рынок средств массовой информации — именно рынок: спрос на те или иные СМИ определяет целесообразность их существования. В том, что в обязательном порядке должны быть СМИ государственными, у меня сомнений нет, потому что это прежде всего трансляторы позиции. В такой стране, как Россия — сложной, многонациональной, безусловно, государственная точка зрения должна быть главенствующей. Что касается остальных СМИ, которые появляются на рынке, — у нас свобода слова. Нужна ли критика власти? Мне кажется, нужна. Если не критиковать, чиновники не будут обращать внимания на какие-то ошибки, не увидят реальной картины. Что касается Республики Крым, у нас колоссальная палитра средств массовой информации, причем речь идет не только о традиционных СМИ. Все активнее развиваются современные методы массовых коммуникаций, к которым можно отнести, например, каналы Telegram, активно работают блогеры, то есть соцсети сегодня во многом выполняют функцию информирования масс. И уж точно интернет не является каким-то подконтрольным или какой-то цензурированной территорией.

— В крымском сегменте соцсетей в адрес властей республики поступает как раз очень много критики. Она обоснованна?

— Мы должны различать критику полезную и огульную, отсеивать вбросы и фейки — ту точку зрения, которую нам пытаются навязать извне. Мы знаем, что специально создаются СМИ, работающие на российскую территорию из-за рубежа. Они транслируют позицию не крымчан, не россиян, а западных заказчиков. Их цель — вложить в сознание людей мысль о том, что Российская Федерация — недемократическая страна. Подчеркну: такого количества СМИ и такой свободы слова как у нас, пожалуй, нет больше ни в одной стране мира. На мой взгляд, у нас даже избыточная свобода слова, которая иногда работает во вред государству и его гражданам. Я сейчас не призываю ужесточить какие-то меры, но более жесткий и решительный контроль за тем, что происходит в соцсетях, в интернете должен быть.

— Критики утверждают, что в республиканских СМИ не появляется негативная информация о чиновниках, не поднимаются, к примеру, темы о фактах некомпетентности отдельных управленцев или о конфликте интересов. Это так?

— Во-первых, я бы не сказал, что крымские СМИ не поднимают болезненных тем, это абсолютно не так. Кроме того, я считаю, что мы демонстрируем полную открытость. Взять хотя бы недавнюю инициативу руководителя республики Сергея Аксенова, когда во главе с ним все вице-премьеры, министры активно начали ездить в районы и общаться с гражданами напрямую — без посредников, переписки и так далее. Это говорит о нашем желании знать реальную информацию о происходящих на территории республики процессах. Нет оснований упрекать нас в том, что мы хотим что-то скрыть. Информацию из интернета тоже мониторим. Глава республики практически каждое заседание Совета министров начинает с жалоб и обращений — той информации, которая поступает к нему в Фейсбуке. Более того, всем проблемным вопросам, историям, в том числе коррупционным, дается надлежащая оценка. Я еще не помню такого случая, когда бы не было реакции со стороны властей. При этом надо понимать: если появляются факты, которые свидетельствуют о нарушениях закона, это зона ответственности правоохранительных органов. Сообщения в СМИ — основание для начала проверок. Вместе с тем есть и обратная сторона: огромное количество информации, которая появляется в соцсетях, — фейки, как выясняется после проверок. Критики мы как раз не боимся и просим, чтобы нас критиковали. Но, повторюсь, прямое общение с гражданами дает нам основания утверждать, что зачастую вопросы, которые волнуют граждан, очень сильно отличаются от проблем, которые нам пытаются навязать или сделать главными на повестке дня при помощи этих вбросов. Наша задача — работать в интересах граждан и страны, а не идти на поводу у каких-то отдельно взятых желающих модерировать ситуацию по своему усмотрению. Особенно если эти желающие находятся за пределами нашего государства.

"Мы знаем всех действующих лиц"

— А что за история о том, что Дмитрий Анатольевич Полонский вырастил целую ферму интернет-ботов и заставляет своих сотрудников вести кампанию в соцсетях против активных общественников?

— Нужно посмотреть недавнюю историю вопроса. Это ведь не Дмитрий Полонский и не власти республики, а журналисты, в том числе федеральные, подняли тему о создании некой ботофермы под Киевом, которая в преддверии президентской кампании будет заниматься разработкой и вбросом на территории республики различных фейков, направленных на дискредитацию не столько отдельных чиновников, сколько ситуации в целом и самого факта воссоединения Крыма с Россией. Посмотрите: "Радио Свобода" создало СМИ, которое называется "Крым.Реалии". Мы знаем, что в Киев уехали множество проукраинских журналистов, существовавших раньше исключительно на зарубежные гранты. Их главная задача была — пропагандировать и развивать в крымчанах ненависть к России, искусственно разжигать различные конфликты, особенно на такой опасной почве, как, скажем, межнациональная. Они все сейчас в Киеве, сидят по одному адресу, все эти так называемые СМИ находятся в соседних кабинетах. Мы видим, как одна и та же информация с идентичной трактовкой появляется одновременно на разных ресурсах. Эту схему вскрыли наши журналисты. Скажите, федеральные журналисты говорят правду или нет?

— Однако главным злом объявили вас.

— Почему пошла атака на меня? Я как человек, который занимается на профессиональной основе СМИ и взаимодействует с ними, естественно, не мог молчать и высказывался по этому поводу публично. Свою позицию обозначили глава республики, многие известные общественные деятели, и не только крымские. В Москве на всех телеканалах эта тема прошла. Посмотрите, сколько было публикаций. РИА Новости сделало прекрасную публикацию, когда было собрано пять самых главных фейков о Крыме и происходящих событиях. Например, один из самых известных — что моста не существует, что это лишь декорации на Мосфильме, пластилиновый мост, которого в реальности нет. Я абсолютно не удивлен, что когда эта история вскрылась, а я выступил своего рода голосом со стороны властей, война фейков была направлена прежде всего на меня как на одного из активных борцов с заказными информационными историями. Моя позиция по этому поводу не меняется. Я ее отстаиваю и буду отстаивать, потому что прекрасно понимаю, какой вред подобная информационная война может нанести гражданам, Крыму и России в целом.

— Но вас обвиняют не на Украине, критикуют информполитику крымчане.

— Что касается тех людей, которые делают подобные вещи на территории республики и отстаивают вражескую точку зрения, мы дадим оценку их действиям. Есть такие способы, как обращение в суд, в правоохранительные органы. Пусть никто не думает, что все останется безнаказанным. Но самое интересное другое. Как только мы все вскрыли эту схему, западные заказчики вывели на авансцену всех действующих лиц этой истории. То есть они, еще не выполнив главные задачи по дестабилизации ситуации в преддверии президентской кампании, уже показали всех действующих лиц. Вот фамилии, странички в интернете — мы видим всех участников. Делают ли они это за деньги или безвозмездно? Пусть разбираются компетентные органы.

"Гигантский скачок не заметить невозможно"

— В силу географического расположения, наверное, больше всего от украинской пропаганды страдает север Крыма. Можно ли сказать, что информационная безопасность пока находится не на должном уровне?

— На мой взгляд, у крымчан и россиян уже есть надежная прививка от всех провокационных заявлений. Мы в этой ситуации живем на протяжении трех с половиной лет и у нас есть возможность сравнить то, о чем говорят они, и то, в какой реальности находимся мы. А реальность такова: гигантский скачок, который произошел в Крыму в плане социально-экономического развития и политической ситуации, не заметить невозможно. Чем лучше мы будем работать, тем больше на нас будет литься поток антикрымской и антироссийской пропаганды. Что касается информационной безопасности. Есть вещи, о которых просто нельзя говорить публично, потому что каждое государство защищает себя своими методами. Если об этом не рассказывают, это не значит, что работа не ведется.

Кроме того, мы должны понимать, что наша инфраструктура, в том числе связная и трансляционная, за 23 года нахождения в составе Украины пришла в полную негодность. Мы за три года сделали колоссальную работу по развитию телевизионного, радийного вещания, распространения наших СМИ на территории полуострова. Пока планы не реализованы до конца. Есть программы, рассчитанные на целый ряд мероприятий по информбезопасности, на стопроцентное покрытие республики российскими и крымскими телевизионным и радийным сигналами. Остаются еще отдельные территории, где мы испытываем сложности. Но я уверяю, что к 2020 году у нас таких белых или серых пятен не останется в принципе.

— Ваше министерство занимается вопросами телефонной связи. Люди жалуются на качество. Когда в Крыму будет идеальная связь?

— Я и в Москве, причем в ее центре, могу показать достаточное количество мест, где есть большие проблемы с интернетом, связью и со всем остальным. Проблемы с покрытием были, есть и будут всегда, и не только в Крыму, но и на всей территории России. На сегодняшний день мы провели в Крыму практически полную реконструкцию и модернизацию сетей связи. При этом мы должны понимать, что связь в России — не государственная сфера деятельности, все операторы — частные компании. Есть еще один момент. В Крым не пришел ни один крупный оператор мобильной связи. Конечно, это связано с санкционным режимом. Но чего мы требуем, если рынок находится в замкнутом состоянии и нет конкуренции? В Крыму сейчас работают три оператора, все местные. Однако я передвигаюсь постоянно по всей республике и хочу сказать, что в самых дальних уголках у меня был сигнал 3G, я спокойно разговаривал по телефону. Я в шутку говорю, что сеть связи в Крыму развивается добровольно-принудительными методами. Не имея возможности влиять напрямую, мы все равно находим инструменты. По оценкам независимых экспертов, у нас достаточно приличная ситуация со связью. Нужно ли ее улучшать? Безусловно. Работаем ли мы над этим? Да.

"Поток иностранцев нескончаемый"

— Три года назад иностранцев на полуострове не было вообще. Сейчас итальянские, немецкие, французские парламентарии приезжают толпами. Форум друзей Крыма прошел недавно в Ялте. Политический эффект от этих визитов есть?

— Однозначно. Эти депутаты, бизнесмены и прочие гости — не сами по себе, они представляют определенные группы людей. Возвращаясь к себе на родину, они рассказывают о том, что происходит в Крыму. Это главные борцы с западными фейками, о которых мы так много говорили. Они работают на благо нашего полуострова. Знаете, какая сейчас самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся при организации подготовки IV Ялтинского международного экономического форума? Количество потенциальных участников из-за рубежа растет в геометрической прогрессии. Мы думаем над тем, как их принимать, где принимать, какие организовывать площадки для общения, потому что этот форум из экономического превращается в политический. И количество желающих приехать в Крым растет с каждым днем. Посмотрите, кто приезжает сегодня. Люди, которых уж точно нельзя заподозрить в том, что они давно и прочно связаны с Россией или с российской политикой. И то, что в информационной войне против нас так ополчились — это следствие частых визитов иностранцев. Правда о Крыме доходит до рядовых граждан европейских государств европейских, доходит до людей за океаном, мы это чувствуем.

— Какая делегация следующая на очереди?

У меня на столе лежит несколько запросов о визитах иностранных журналистов, политиков и бизнесменов в Крым. Не буду называть страны заранее, но поток нескончаемый.

— Как вам кажется, Крым полностью завершил интеграцию в Россию или есть еще нюансы?

Мы интегрированы абсолютно во всех сферах и живем сегодня так же, как живут в любой другой области, республике, крае Российской Федерации. Есть наши крымские специфические проблемы, не решенные до конца в силу относительно небольшого срока нахождения в России. Но мы можем уверенно говорить, что глобальных проблем, которые были у нас 3,5 года назад, по большому счету не осталось. Крым преображается, это очевидно.