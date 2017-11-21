Крымские власти заверили, что не скрывают информацию о жизни региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Крымские власти демонстрируют открытость, никто не стремится скрыть или не дать ход какой-либо информации о жизни республики, заявил вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский.

"Упрекать нас или говорить о том, что мы хотим каким-то образом скрыть или какой-то информации не дать ход — это абсолютно не так", — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

По его словам, крымская власть демонстрирует открытость. Одним из примеров тому — инициатива главы республики Сергея Аксенова проводить с членами правительства выездные приемы граждан в регионах.

"Все поехали активно в регионы республики и стали общаться с гражданами напрямую, без всяких посредников, многочисленных запросов и официальных каких-то путей. Это как раз таки показывает нашу открытость и желание знать реальную информацию о тех вещах и процессах, которые происходят на территории республики", — подчеркнул Полонский.

Вице-премьер отметил, что крымская власть не боится критики, но тут необходимо разделять реальную информацию и предложения от информационных вбросов и фейков, призванных манипулировать отношением граждан к власти и оказывать влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе.

Читайте полный текст интервью с Дмитрием Полонским >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>