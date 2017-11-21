Вице-премьер Крыма раскритиковал иностранные СМИ за позицию по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский раскритиковал средства массовой информации, вещающие на территорию России из-за ее пределов и "навязывающие точку зрения извне".
По его словам, средства массовой информации, которые работают на российскую территорию из-за пределов России, "пытаются навязывать свою точку зрения".
"Это позиция не граждан Российской Федерации, не крымчан или россиян, это позиция западных заказчиков, западных стран и государств, в том числе заокеанских, которые финансируют активно информационные центры и внедрение в сознание граждан точки зрения о том, что Российская Федерация – это, допустим, недемократическая страна", — сказал Полонский.
32.1%Да, перестану его читать
18.5%Зависит от конкретного издания, некоторым я продолжу доверять
49.4%Нет, для меня ничего не изменится
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