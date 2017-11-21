Вице-премьер Крыма раскритиковал иностранные СМИ за позицию по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский раскритиковал средства массовой информации, вещающие на территорию России из-за ее пределов и "навязывающие точку зрения извне".

"Мы всегда должны различать критику огульную, критику полезную и те самые информационные вбросы или фейки, или попытку сформировать точку зрению, которая не имеет ничего общего с Крымом или Российской Федерацией. Это точка зрения, которую пытаются навязать нам извне", — сказал Полонский в интервью РИА Новости.

По его словам, средства массовой информации, которые работают на российскую территорию из-за пределов России, "пытаются навязывать свою точку зрения".

"Это позиция не граждан Российской Федерации, не крымчан или россиян, это позиция западных заказчиков, западных стран и государств, в том числе заокеанских, которые финансируют активно информационные центры и внедрение в сознание граждан точки зрения о том, что Российская Федерация – это, допустим, недемократическая страна", — сказал Полонский.

В минувшую среду Госдума поддержала поправку, согласно которой иностранные СМИ, получающие финансирование из-за рубежа, могут быть признаны в РФ "иностранным агентом". Решение о том, какие СМИ отнесут к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование. Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркнули парламентарии.

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