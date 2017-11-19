Лимузин маршала Жукова выставили на продажу за 45 миллионов рублей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лимузин, на котором, по данным продавца, мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков, продается на сайте "Avito" за 45 миллионов рублей, продавец сообщил РИА Новости, что у него есть документы и фотография, подтверждающие связь автомобиля и маршала.
Согласно информации на сайте, автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов, где в то время командующими войсками был Жуков.
"Это общепринятая история, есть… фотография, да, конечно", — ответил продавец автомобиля на вопрос РИА Новости, имеются ли у него документы и фотография, подтверждающие, что Жуков передвигался на этом автомобиле.
При этом собеседник агентства пояснил, что желающих купить такой автомобиль достаточно, но отметил узость сегмента.
Гараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова
Приказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.
На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.
На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.
По словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.
На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.
Технический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".
На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)
По словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.
На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
"Люди, которые покупают (такие автомобили — ред.), они просто берут и покупают… И человек поставил в коллекцию, вы же не видите, чтобы он ездил на этом автомобиле где-то по улице, нет. Вы можете в Бельгии где-нибудь встретить (такой автомобиль — ред.) или в Италии на какой-то выставке, там, где собираются любители ретро, классических автомобилей. Люди поехали, есть там 50-60 человек, все, они тусовку сделали, она закрыта", — рассказал продавец.
Собеседник агентства также прокомментировал значительную цену автомобиля. "Все относительно, было очень мало выпущено (таких автомобилей — ред.), большая или небольшая (цена — ред.). Вы же сумки тоже, наверное, любите, есть сумка, а есть сумка Chanel. Если автомобили были выпущены ограниченной серией и (имеют — ред.) категорию "А" класса реставрации, и на территории России их всего там четыре, остальные все просто переделанные, а это оригинальный автомобиль — вот такая цена", — пояснил продавец.
"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", — добавил он в заключение.
В белорусской столице прошел фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск — 2017".
В мероприятии приняли участие владельцы автомобилей из девяти стран: Белоруссии, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Испании и Финляндии.
Участник фестиваля "Ретро-Минск — 2017".
К участию в фестивале допустили машины, прошедшие строгий конкурсный отбор.
Международная техническая комиссия оценивала автомобили по нескольким критериям, в частности все машины должны быть в исправном техническом состоянии и иметь аутентичный вид.
К участию в конкурсе допускаются машины, с момента начала выпуска которых прошло не менее сорока лет.
Однако для некоторых эксклюзивных моделей комиссия делала исключения.
В частности фестивале приняли участие владельцы раритетных моделей Buick, Citroen, Chevrolet, Volvo и Chrysler.
Ребенок за рулем автомобиля.
Торжественное открытие фестиваля состоялось на площади Государственного флага. Там же развернулась экспозиция ретроавтомобилей.
Участницы фестиваля ретроавтомобилей.
Затем автоколонна выехала в направлении площади Победы, где сделала круг почета в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Затем участники автошоу направились на Октябрьскую площадь, где состоялась презентация ретроавтомобилей.
Зрители на фестивале ретроавтомобилей.
Российские участники фестиваля двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске.