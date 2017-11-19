Лимузин маршала Жукова выставили на продажу за 45 миллионов рублей

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лимузин, на котором, по данным продавца, мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков, продается на сайте "Avito" за 45 миллионов рублей, продавец сообщил РИА Новости, что у него есть документы и фотография, подтверждающие связь автомобиля и маршала.

Согласно информации на сайте, автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов, где в то время командующими войсками был Жуков.

"Это общепринятая история, есть… фотография, да, конечно", — ответил продавец автомобиля на вопрос РИА Новости, имеются ли у него документы и фотография, подтверждающие, что Жуков передвигался на этом автомобиле.

При этом собеседник агентства пояснил, что желающих купить такой автомобиль достаточно, но отметил узость сегмента.

"Люди, которые покупают (такие автомобили — ред.), они просто берут и покупают… И человек поставил в коллекцию, вы же не видите, чтобы он ездил на этом автомобиле где-то по улице, нет. Вы можете в Бельгии где-нибудь встретить (такой автомобиль — ред.) или в Италии на какой-то выставке, там, где собираются любители ретро, классических автомобилей. Люди поехали, есть там 50-60 человек, все, они тусовку сделали, она закрыта", — рассказал продавец.

Собеседник агентства также прокомментировал значительную цену автомобиля. "Все относительно, было очень мало выпущено (таких автомобилей — ред.), большая или небольшая (цена — ред.). Вы же сумки тоже, наверное, любите, есть сумка, а есть сумка Chanel. Если автомобили были выпущены ограниченной серией и (имеют — ред.) категорию "А" класса реставрации, и на территории России их всего там четыре, остальные все просто переделанные, а это оригинальный автомобиль — вот такая цена", — пояснил продавец.

"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", — добавил он в заключение.