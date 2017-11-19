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Общество

Лимузин маршала Жукова выставили на продажу за 45 миллионов рублей

15:3519.11.2017
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© Фото : AvitoАвтомобиль ЗИС-110В кабриолет. Архивное фотоАвтомобиль ЗИС-110В кабриолет. Архивное фото
© Фото : Avito

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Лимузин, на котором, по данным продавца, мог ездить маршал Советского Союза Георгий Жуков, продается на сайте "Avito" за 45 миллионов рублей, продавец сообщил РИА Новости, что у него есть документы и фотография, подтверждающие связь автомобиля и маршала.

Ельцин-Центр в Екатеринбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Ельцин-центр" не знает, принадлежал ли продаваемый лимузин экс-президенту
Согласно информации на сайте, автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов, где в то время командующими войсками был Жуков.

"Это общепринятая история, есть… фотография, да, конечно", — ответил продавец автомобиля на вопрос РИА Новости, имеются ли у него документы и фотография, подтверждающие, что Жуков передвигался на этом автомобиле.

При этом собеседник агентства пояснил, что желающих купить такой автомобиль достаточно, но отметил узость сегмента.

Гараж особого назначения
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузоваАвтомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова, представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Гараж особого назначения (ГОН) - первый в России государственный гараж, созданный при дворе Николая II в 1906 году в Петрограде. После Октябрьской революции ГОН стал автобазой Советского правительства, а в 1918 году переехал в Москву.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S600L со специальной защитой кузова
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПриказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.

На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначенияСалон автомобиля ЗИЛ 41072 Скорпион (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Приказ о создании Особого гаража 31 декабря 1920 года подписал В.И. Ленин, позже Особый гараж был переименован в Гараж особого назначения.

На фото: салон автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанк"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.

На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.Эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.), представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
"ГОН является визитной карточкой страны, это уникальные произведения. На сегодняшний день открыт большой объем ранее засекреченных документов, и мы показываем практически все, что можно показать", - рассказал журналистам официальный представитель Федеральной службы охраны России Сергей Девятов.

На фото: эскортный мотоцикл Днепр 14 (выпускался с 1972 по 1978 гг.) на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.Автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам организатора выставки Ильи Сорокина, хотя свои автомобили ГОН показывает горожанам в марте ежегодно, эта выставка будет масштабнее предыдущих: она займет три зала, общая площадь экспозиции составит 10 тысяч квадратных метров.

На фото: автомобиль Мерседес-Бенц S500, представленный в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения на территории Московского Кремля.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТехнический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".

На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)Эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 Скорпион (выпускался с 1989 по 1999 гг.), представленного в рамках технической выставки Олдтаймер-галерея
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Технический эксперт Андрей Морозенко пояснил, что эта юбилейная, 25-я по счету выставка будет по-настоящему уникальной благодаря старым автомобилям, "которые являются апогеем технического уровня своего времени".

На фото: эмблема автомобиля ЗИЛ 41072 "Скорпион" (выпускался с 1989 по 1999 гг.)
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПо словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.

На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначенияАвтомобили, представленные в рамках выставки Олдтаймер-галерея на территории Московского Кремля
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
По словам Морозенко, основная особенность этой выставки заключается в компоновке автомобильной экспозиции по итогам развития РФ за последние 95 лет: глядя на эти автомобили, можно проследить изменение тенденций, которые отражены в стилистических и технических решениях.

На фото: автомобили, представленные в рамках технической выставки "Олдтаймер-галерея", посвященной 95-летию Гаража особого назначения
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"Люди, которые покупают (такие автомобили — ред.), они просто берут и покупают… И человек поставил в коллекцию, вы же не видите, чтобы он ездил на этом автомобиле где-то по улице, нет. Вы можете в Бельгии где-нибудь встретить (такой автомобиль — ред.) или в Италии на какой-то выставке, там, где собираются любители ретро, классических автомобилей. Люди поехали, есть там 50-60 человек, все, они тусовку сделали, она закрыта", — рассказал продавец.

Mercedes-Benz S600 Pullman
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Германии появилось объявление о продаже первого лимузина Путина
Собеседник агентства также прокомментировал значительную цену автомобиля. "Все относительно, было очень мало выпущено (таких автомобилей — ред.), большая или небольшая (цена — ред.). Вы же сумки тоже, наверное, любите, есть сумка, а есть сумка Chanel. Если автомобили были выпущены ограниченной серией и (имеют — ред.) категорию "А" класса реставрации, и на территории России их всего там четыре, остальные все просто переделанные, а это оригинальный автомобиль — вот такая цена", — пояснил продавец.

"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", — добавил он в заключение.

Золотой "жук" и раритетная "Волга": парад ретроавтомобилей в Минске
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ белорусской столице прошел фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск — 2017".Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
В белорусской столице прошел фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск — 2017".
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ мероприятии приняли участие владельцы автомобилей из девяти стран: Белоруссии, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Испании и Финляндии.Зрители на международном фестивале Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
В мероприятии приняли участие владельцы автомобилей из девяти стран: Белоруссии, России, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Испании и Финляндии.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастник фестиваля "Ретро-Минск — 2017".Участник международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участник фестиваля "Ретро-Минск — 2017".
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкК участию в фестивале допустили машины, прошедшие строгий конкурсный отбор.Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
К участию в фестивале допустили машины, прошедшие строгий конкурсный отбор.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкМеждународная техническая комиссия оценивала автомобили по нескольким критериям, в частности все машины должны быть в исправном техническом состоянии и иметь аутентичный вид.Эмблема Cadillac на международном фестивале Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Международная техническая комиссия оценивала автомобили по нескольким критериям, в частности все машины должны быть в исправном техническом состоянии и иметь аутентичный вид.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкК участию в конкурсе допускаются машины, с момента начала выпуска которых прошло не менее сорока лет.Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
К участию в конкурсе допускаются машины, с момента начала выпуска которых прошло не менее сорока лет.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкОднако для некоторых эксклюзивных моделей комиссия делала исключения.Участницы международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Однако для некоторых эксклюзивных моделей комиссия делала исключения.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкВ частности фестивале приняли участие владельцы раритетных моделей Buick, Citroen, Chevrolet, Volvo и Chrysler.Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
В частности фестивале приняли участие владельцы раритетных моделей Buick, Citroen, Chevrolet, Volvo и Chrysler.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкРебенок за рулем автомобиля.Ребенок за рулем автомобиля на международном фестивале Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Ребенок за рулем автомобиля.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкТоржественное открытие фестиваля состоялось на площади Государственного флага. Там же развернулась экспозиция ретроавтомобилей.Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Торжественное открытие фестиваля состоялось на площади Государственного флага. Там же развернулась экспозиция ретроавтомобилей.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкУчастницы фестиваля ретроавтомобилей.Участницы международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участницы фестиваля ретроавтомобилей.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗатем автоколонна выехала в направлении площади Победы, где сделала круг почета в память о погибших в Великой Отечественной войне.Посетители на международном фестивале Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Затем автоколонна выехала в направлении площади Победы, где сделала круг почета в память о погибших в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗатем участники автошоу направились на Октябрьскую площадь, где состоялась презентация ретроавтомобилей.Участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Затем участники автошоу направились на Октябрьскую площадь, где состоялась презентация ретроавтомобилей.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкЗрители на фестивале ретроавтомобилей.Зрители на международном фестивале Ретро-Минск — 2017 на площади Государственного флага в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Зрители на фестивале ретроавтомобилей.
© Sputnik / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкРоссийские участники фестиваля двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске.Российские участники международного фестиваля Ретро-Минск — 2017 двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Российские участники фестиваля двигаются колонной по проспекту Победителей в Минске.
/

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ivan Semaxov
правильно, все под конец надо выставить на продажу.
15:43
19.11.2017
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