Инициативу об "уголовном проступке" СФ в этом году рассматривать не будет

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас считает, что Совет Федерации не будет в этом году обсуждать инициативу Верховного суда РФ об "уголовном проступке".

Комментируя РИА Новости обнародованное недавно предложение Верховного суда о введении в УК РФ категории "уголовный проступок", Клишас указал, что "данное предложение — часть большого проекта декриминализации многих составов".

"Верховный суд, действительно, имеет серьёзные основания для того, чтобы предлагать парламенту такие инициативы. Какое решение в парламенте будет принято, пока я предсказать не могу",- добавил он.

Отвечая на вопрос возможно ли в этом году рассмотрение предложения Верховного суда в российском парламенте, в частности в Совете Федерации, Клишас указал, что " я думаю, что в этом году нет".

"График работы парламента очень плотный, а это требует внимательного, детального обсуждения", — пояснил сенатор.

Он обратил внимание на то, что (омбудсмен — ред.) "Татьяна Николаевна Москалькова высказывалась в поддержку этой инициативы". "И мы с ней должны внимательно проработать этот вопрос, посмотреть, какие составы они считают возможным перевести в категорию уголовный проступок", — отметил он. Сенатор напомнил также, что "есть послание президента, где последовательно предлагались вопросы, связанные с декриминализацией, в том числе перевод в административные составы".

Возвращаясь к теме предложения Верховного суда, Клишас указал, что "от таких точечных изменений законодательства нужно перейти, все-таки, к определению того, какова у нас уголовно —правовая политика, нужно ли нам вносить более существенные изменения в уголовных кодекс и в уголовно —процессуальный кодекс".

"И я думаю, что это предложение Верховного суда как минимум хорошо тем, что оно должно дополнительно простимулировать дискуссию о том, нужна ли нам реформа наших органов, отвечающих за суд, за следствие, особенно, в уголовном процессе", — подчеркнул сенатор.

По его словам, "выступая с такими предложениями, Верховный суд, действительно, исходит из гуманистических позиций и последовательно стоит на позиции гуманизации уголовного, уголовно-процессуального законодательства".

"Проблема применения уголовных методов репрессий заключается не только в назначении уголовного наказания, но и в следующем за осуждением по уголовным статьям поражении в правах", — сказал Клишас, добавив, что "уголовный проступок этого не предполагает".

"Верховный суд, находясь на этих гуманистических позициях, пытается убедить парламент в том, что это обоснованно. Мы с большим вниманием это обсудим, в том числе и с приглашёнными экспертами", — заключил он.