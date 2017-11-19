Володин возложил цветы к монументу "Соединение фронтов" под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Волгоградской области и ветераны возложили цветы к монументу "Соединение фронтов" в Калачевском районе области, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
"Возложение цветов состоялось к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморск. После этого рота почетного караула прошла торжественным маршем", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на церемонии присутствовали более ста человек, в том числе, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны и общественники.
"Для нас это день начала наступления, радостный день, когда в 1942 году, несмотря на те проблемы, которые были на фронтах, наша Красная армия консолидировала все силы здесь. Несколько фронтов буквально в течение трех дней смогли объединить усилия, встретиться и замкнуть кольцо", — сказал Володин ветеранам.
Он отметил, что наступление по сути решило спор Великой отечественной войны. "После завершения стала распадаться гитлеровская коалиция. Те станы, которые хотели вступить в войну с Россией на стороне гитлеровской Германии, не стали принимать такое решение", — пояснил он, добавив, что это все благодаря мужеству и героизму наших дедов. Погибших почтили минутой молчания.
19 ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название "Уран", началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли. Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.
На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.
На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.
На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.
На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.
На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.
На фото: здание железнодорожного вокзала в Волгограде. 1 июня 1967 года.
На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.
На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года.
На фото: вид на Волгоградский мост, введенный в эксплуатацию в 2009 году. 1 июля 2006 года.
На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.