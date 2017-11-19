Володин возложил цветы к монументу "Соединение фронтов" под Волгоградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Волгоградской области и ветераны возложили цветы к монументу "Соединение фронтов" в Калачевском районе области, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

В субботу в Волгоградской области начались торжественные мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом. Основные торжества пройдут в Волгограде и Калачевском районе.

"Возложение цветов состоялось к монументу "Соединение фронтов" в поселке Пятиморск. После этого рота почетного караула прошла торжественным маршем", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что на церемонии присутствовали более ста человек, в том числе, спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты Госдумы, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, ветераны и общественники.

"Для нас это день начала наступления, радостный день, когда в 1942 году, несмотря на те проблемы, которые были на фронтах, наша Красная армия консолидировала все силы здесь. Несколько фронтов буквально в течение трех дней смогли объединить усилия, встретиться и замкнуть кольцо", — сказал Володин ветеранам.

Он отметил, что наступление по сути решило спор Великой отечественной войны. "После завершения стала распадаться гитлеровская коалиция. Те станы, которые хотели вступить в войну с Россией на стороне гитлеровской Германии, не стали принимать такое решение", — пояснил он, добавив, что это все благодаря мужеству и героизму наших дедов. Погибших почтили минутой молчания.

С июля по август 1942 года Калач-на-Дону оказался в центре наступления 6-й армии вермахта. На подступах к городу вспыхнули ожесточенные бои. Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. В городе действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи.

19 ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название "Уран", началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли. Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.