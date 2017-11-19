В Волгограде отметят юбилей начала контрнаступления под Сталинградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом, состоятся в воскресенье в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
Основные торжества пройдут в Волгограде и Калачевском районе области. Днем в поселке Пятиморск состоится церемония возложения цветов к монументу "Соединение фронтов". "В 13.00 ожидается открытие стелы "Город воинской славы" на обновленном бульваре 300-летия в Калаче-на-Дону", — сказал собеседник.
После этого личный состав воинских частей Калачевского гарнизона, кадеты, отряды региональной организации "Юнармия" пройдут торжественным маршем. В то же время на стадионе "Водник" будет организован статический показ техники и вооружения, там пройдут и показательные выступления разведывательных подразделений.
Позже в Доме культуры состоится торжественное собрание, а вечером в Калаче-на-Дону пройдет гала-концерт, посвященный 75-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Предполагается, что в праздничных мероприятиях примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.
С июля по август 1942 года Калач-на-Дону оказался в центре наступления 6-й армии вермахта. На подступах к городу вспыхнули ожесточенные бои. Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. В городе действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи.
19 ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название "Уран", началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли.
Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.
Первое упоминание о местечке Царицын относится к 1579 году. Здесь царь держал стрельцов для защиты торгового пути. К 1590-му году в Царицыне возвели крепость, позже он стал областным центром Поволжья.
На фото: вид дореволюционного города Царицына. 28 сентября 1910 года.
После революции 1917 года Царицын, в котором развивалась крупная промышленность, стал "красным" центром" юга России. Иосиф Сталин во время гражданской войны держал оборону города от Донской армии генерала Краснова.
На фото: площадь им. В. И. Ленина в Сталинграде. 1 июля 1937 года.
В честь признания заслуг Сталина по обороне города 10 апреля 1925 года советские власти переименовали Царицын в Сталинград, а реку Царицу, на которой стоит город, в Пионерку.
На фото: разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде. 1 августа 1942 года.
Сталинградская битва — одна из крупнейших в Великой Отечественной войне - началась 17 июля 1942 и закончилась 2 февраля 1943 года. В честь героической обороны города была учреждена медаль "За оборону Сталинграда". А 1 мая 1945 года Сталинграду присвоили звание города-героя.
На фото: Сталинград после боя. 1 сентября 1942 года.
Во время войны в городе были разрушены порядка 40 тысяч домов. Из 450 тысяч жителей осталось 32 тысячи. Восстанавливать город по крупицам начали еще во время войны, а уже к 1949 году объем производства здесь превысил довоенный. В бюджете РСФСР восстановление Сталинграда значилось отдельной строкой.
На фото: вход на Сталинградский тракторный завод имени Ф.Э. Дзержинского, 1954 год.
В 1961 году на фоне общего процесса десталинизации, запущенного после XX съезда КПСС, Сталинград был переименован в Волгоград.
На фото: здание железнодорожного вокзала в Волгограде. 1 июня 1967 года.
В 1967 году в память о Сталинградской битве был построен мемориальный комплекс Мамаев Курган.
На фото: вид на мемориальную стену "дома Павлова", в котором на протяжении 58 дней держала оборону группа советских солдат. 1 июня 1967 года.
Волжская ГЭС имени XXII съезда КПСС, введенная в эксплуатацию в 1961 году. 1 июня 1974 года.
В 1989 году в Волгограде родился миллионный житель города.
На фото: здание Волгоградского планетария, построенного по проекту архитекторов В.Н.Симбирцева и Н.А.Хомутова. На куполе установлена скульптурная группа "Мир" работы Веры Мухиной. 1 сентября 2002 года.
После кризиса, вызванного распадом СССР, промышленный рост в городе начался только в середине 2000-х годов.
На фото: вид на Волгоградский мост, введенный в эксплуатацию в 2009 году. 1 июля 2006 года.
Музей-панорама "Сталинградская битва" был основан в городе в 1984 году. Он расположен на месте "Пензенского узла обороны" - группы зданий, которые обороняла 13 гвардейская дивизия.
На фото: музей "Сталинградская битва" и здание паровой мельницы, разрушенной во время войны. 15 июля 2015 года.
Скульптура "Родина-мать зовет!" на территории Историко-мемориального комплекса "Героям Сталинградской Битвы" на Мамаевом Кургане. 4 мая 2016 года.