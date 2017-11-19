В Волгограде отметят юбилей начала контрнаступления под Сталинградом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Торжественные мероприятия, посвященные 75-летию начала контрнаступления под Сталинградом, состоятся в воскресенье в Волгоградской области, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

Основные торжества пройдут в Волгограде и Калачевском районе области. Днем в поселке Пятиморск состоится церемония возложения цветов к монументу "Соединение фронтов". "В 13.00 ожидается открытие стелы "Город воинской славы" на обновленном бульваре 300-летия в Калаче-на-Дону", — сказал собеседник.

После этого личный состав воинских частей Калачевского гарнизона, кадеты, отряды региональной организации "Юнармия" пройдут торжественным маршем. В то же время на стадионе "Водник" будет организован статический показ техники и вооружения, там пройдут и показательные выступления разведывательных подразделений.

Позже в Доме культуры состоится торжественное собрание, а вечером в Калаче-на-Дону пройдет гала-концерт, посвященный 75-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Предполагается, что в праздничных мероприятиях примет участие спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С июля по август 1942 года Калач-на-Дону оказался в центре наступления 6-й армии вермахта. На подступах к городу вспыхнули ожесточенные бои. Калач для немцев был стратегически выгодным пунктом для накопления сил и удара по Сталинграду с запада. В городе действовал мост через Дон, после форсирования которого до Сталинграда оставалось всего 75 километров открытой степи.

19 ноября 1942 года в соответствии с планом операции, получившей кодовое название "Уран", началось историческое контрнаступление советских войск. На Сталинградском направлении были развернуты войска Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов. Началось освобождение Калачевской земли.

Особую роль сыграл 26-й танковый корпус, который в ночь на 22 ноября форсировал Дон, а утром части корпуса перешли в наступление на Калач. Город был освобожден от захватчиков.