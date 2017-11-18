Транспортный парк в Махачкале обновят на 80% в 2018 году

МАХАЧКАЛА, 18 ноя — РИА Новости. Транспортный парк в столице Дагестана в 2017 году планируют обновить на 30%, а в 2018 году — на 80%, заявил врио заместителя председателя правительства республики Шамиль Исаев.

"Перед компаниями-перевозчиками поставлена четкая задача: до конца этого года обновить транспортный парк на 30%. В 2018 году обновление должно составить 80%", — цитирует Исаева пресс-служба регионального правительства.

По данным властей, на сегодняшний день в Махачкале функционирует около 60 маршрутов, где задействованы более двух тысяч единиц транспортных средств, обслуживающих столицу республики и пригородные поселки.

"На базе автотранспортного предприятия "Третий парк" мы уже внедрили систему спутникового мониторинга на пассажирском транспорте, позволяющую отслеживать местоположение транспортного средства. Это значит, что каждый автобус будет иметь постоянную связь с центром, и через интернет, в частности, посредством использования специальной программы на портале госуслуг, каждый желающий воспользоваться транспортом сможет увидеть, в какой точке маршрута в данную минуту находится интересующий его автобус. В ближайшее время программа начнет активно работать", — сказал Исаев.-0-