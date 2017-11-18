РВИО опровергло слухи о планах снова установить памятную доску Маннергейму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) опровергло данные СМИ о возможной повторной установке памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что мемориальную доску Маннергейму могут повторно установить в Петербурге 6 декабря в день столетия независимости Финляндии.

"Мы прошли эту историю. Общество (РВИО) не очень готово к этому… Сейчас та доска (памяти Маннергейма), которая была нами установлена (два года назад), находится в качестве музейного экспоната в Ратной палате", — сказал Кононов.

В Петербурге в субботу проходят торжественные мероприятия, посвященные 110-летию создания Императорского русского военно-исторического общества, правопреемником которого выступает воссозданное в 2012 году РВИО.

В 2016 году произошел скандал в связи с установкой на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения памятной доски в честь Маннергейма. Это вызвало большой общественный резонанс из-за неоднозначности личности маршала: недовольные несколько раз обливали доску краской и наносили повреждения. В итоге ее перенесли в музей Первой мировой войны в Царское село.