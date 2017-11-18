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Общество

РВИО опровергло слухи о планах снова установить памятную доску Маннергейму

19:4318.11.2017
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковПамятная доска в честь Карла Маннергейма в Царском селе. Архивное фотоПамятная доска в честь Карла Маннергейма в Царском селе. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) опровергло данные СМИ о возможной повторной установке памятной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

Выставка Звезда по имени Цой открылась в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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РВИО готово помочь установить мемориальную доску Цою в Петербурге
Ранее ряд СМИ опубликовал информацию, что мемориальную доску Маннергейму могут повторно установить в Петербурге 6 декабря в день столетия независимости Финляндии.

"Мы прошли эту историю. Общество (РВИО) не очень готово к этому… Сейчас та доска (памяти Маннергейма), которая была нами установлена (два года назад), находится в качестве музейного экспоната в Ратной палате", — сказал Кононов.

В Петербурге в субботу проходят торжественные мероприятия, посвященные 110-летию создания Императорского русского военно-исторического общества, правопреемником которого выступает воссозданное в 2012 году РВИО.

В 2016 году произошел скандал в связи с установкой на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения памятной доски в честь Маннергейма. Это вызвало большой общественный резонанс из-за неоднозначности личности маршала: недовольные несколько раз обливали доску краской и наносили повреждения. В итоге ее перенесли в музей Первой мировой войны в Царское село.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
67STRELOK .
Ему надо называться - Российское военно-историческое антисоветское общество (РВИАО)!
19:48
18.11.2017
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masha_kupina
Если уж хотите связи и отношения с финнами укрепить, лучше Куусинену памятник поставьте
19:50
18.11.2017
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