РВИО готово помочь установить мемориальную доску Цою в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Российское военно-историческое общество (РВИО) может оказать содействие в установке мемориальной доски лидеру группы "Кино" Виктору Цою на доме, в котором он жил в Петербурге, сообщил журналистам исполнительный директор РВИО Владислав Кононов.

По его словам, с соответствующим предложением обратился соратник Виктора Цоя по раннему периоду творчества группы "Кино" Алексей Рыбин.

"Мы сказали — хорошо, у РВИО есть опыт. Мы сказали, что готовы рассмотреть проект, если не будет возражений со стороны жильцов дома (где жил Цой)", — сообщил Кононов.

Он добавил, что эта инициатива нашла поддержку РВИО, "потому что все мы родом из того времени".

Идея установки памятника обсуждается в Петербурге уже несколько лет. Инициатором его создания выступил фонд "Памяти Виктора Цоя". В декабре 2014 года на заседании комитета по градостроительству и архитектуре был утвержден проект памятника, автором которого является скульптор Матвей Макушкин. По задумке, бронзовая фигура Виктора Цоя высотой 2,8 метра устанавливается на гранитный постамент высотой 1,1 метра. В качестве места для памятника изначально был выбран сквер на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого в Кировском районе, но из-за протеста местных жителей власти города будут искать новое место для монумента.