В Санкт-Петербурге открыли памятную доску в честь 110-летия РВИО

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 ноя — РИА Новости. Памятная доска в честь 110-летия Императорского русского военно-исторического общества (РВИО) открылась в Санкт-Петербурге в субботу на здании музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.

"За неполные пять лет (существования общества РВИО) мы установили более 200 мемориалов и более 2 тысяч мемориальных досок выдающимся историческим деятелям и выдающимся историческим событиям. Но эта доска имеет особое значение, поскольку подчеркивает связь времен", — сказал на церемонии открытия памятного знака исполнительный директор РВИО Владислав Кононов. Он назвал главным итогом деятельности Российского военно-исторического общества "возвращение к истории".

"Самое главное — это вернуться к истории и перестать бояться слова "пропаганда". Обращение внимания к истории страны — это и есть, пожалуй, самый главный итог работы РВИО", — сказал Кононов журналистам.

Он напомнил, что ранее в здании музея артиллерии располагались руководящие органы Императорского русского военно-исторического общества.

Открытие памятной доски прошло в рамках шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума. Императорское русское военно-историческое общество было одним из четырех императорских обществ наряду с Русским географическим обществом, Русским историческим обществом и Православным палестинским обществом. Эта организация ставила своей задачей объединение граждан России для изучения и сохранения сведений о военной истории, поиск мест сражений прошлых лет, а также создание военно-исторических музеев. Председателем совета Русского военно-исторического общества был генерал Дмитрий Скалон.

Российское военно-историческое общество воссоздано в 2012 году соответствующим указом президента РФ.

Шестой Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит с 16 по 18 ноября. Он собрал более 30 тысяч участников. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия. РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня". Ria.ru читают свыше 2 миллионов пользователей ежедневно, что выводит его в лидеры новостных порталов Рунета. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях составляет около 9 миллионов подписчиков.