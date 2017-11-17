Парламентарии предлагают ужесточить ответственность за контрабанду табака

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Первый зампредседателя экономического комитета Совфеда Сергей Калашников предлагает ужесточить ответственность за контрабанду табака, повысив штрафы и отнеся эти преступления к категории тяжких.

Документ, который сенатор с коллегами намерен в ближайшее время внести в Госдуму, предусматривает существенное усиление ответственности в отношении производителей и распространителей нелегальной табачной продукции. В частности, "незаконные деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору в сфере нелегального оборота табачных изделий, предлагается отнести к категории тяжких преступлений", сказал Калашников журналистам в пятницу.

По его словам, предлагается также ужесточить санкции за оборот немаркированной табачной продукции путем увеличения штрафов для физических лиц от 5 до 15 тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Нелегальная табачная продукция должна подлежать конфискации и уничтожению.

"Белоруссия, Казахстан и другие страны уже вовсю демпингуют на российском рынке табачных изделий. Ведь мы живем в условиях объединения в единое евразийское экономическое пространство, а акцизная политика у каждого из государств-членов ЕАЭС осталась своя", — пояснил Калашников. Он подчеркнул, что контрафакт — настоящий бич современности, а табак — самый подделываемый товар, не считая алкоголя.

"Если в прошлом году в России, по официальным данным, доля потребления нелегальной табачной продукции составила 1,1%, то в первом квартале 2017 года — уже 4,9%. Наиболее заметный скачок наблюдается в регионах, граничащих с Белоруссией (20,2% против 8,4% годом ранее) и Казахстаном (5,5% против 2,8%)", — сказал сенатор.

Калашников также обратил внимание на то, что отечественные табачные фабрики, производящие наиболее популярные и дешевые в России табачные изделия, не выдерживают конкуренции с контрафактом и вынуждены сворачивать свои производства. В пример он привел крупнейший и старейший табачный комбинат в городе Погар Брянской области.