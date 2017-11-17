При подготовке кадров в сфере культуры надо уйти от шаблонов, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что хотя полного отказа от понятия "образовательная услуга" не будет, при подготовке кадров в сфере культуры следует уходить от шаблонов.

"Очевидно, что работа с одаренной творческой молодежью, тем более в такой сфере как культура, требует особой гибкости и нестандартных решений, отказа от шаблонов, механистических унификаций. И, конечно, нельзя сводить подготовку профессиональных творческих кадров лишь к сугубо образовательным услугам", — сказал глава государства на совещании по вопросам поддержки талантливой молодежи в сфере искусства.

Путин признался, что "много раз слышал критику в адрес этого словосочетания (образовательная услуга)".

"От него совсем уйти не удастся, но также понимаю, что это больше чем просто какая-то услуга", — отметил президент. Он добавил, что в сфере здравоохранения существует аналогичный подход к данной формулировке.