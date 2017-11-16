Титов подтвердил, что доступ к месту смоленской авиакатастрофы не ограничен

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Никаких ограничений доступа к месту смоленской авиакатастрофы, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, не существует, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов.

Как сообщил высокопоставленный дипломат, в августе этого года МИД Польши обратился с просьбой прояснить обстановку вокруг места крушения самолета президента Польши 10 апреля 2010 года на подлете к аэродрому "Смоленск-Северный".

"Польских коллег встревожили сообщения о коммерческих сделках с земельными участками, прилегающими к этой территории, что якобы способно заблокировать публичный доступ к району авиакатастрофы. После проведенных проверок официально ответили Варшаве, что никаких ограничений в этом плане по-прежнему не существует", — сообщил Титов.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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