Депутат от ЛДПР готовит законопроект о комнатах матери и ребенка в ТК

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, торговая площадь которых составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка.

"Мы писали запрос в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ… Мы направили предложение такое, чтобы в коммерческой недвижимости — то есть в торговых центрах всем нам известных с площадью более 10 тысяч квадратных метрах была обязательно детская комната", — сказал Власов РИА Новости.

В качестве примера депутат привел комнаты матери и ребенка, которые расположены в аэропортах. Политик также напомнил, что по всем градостроительным нормам при сдаче объектов городского жилья в микрорайонах должны быть детские площадки, детские сады, школы и другая инфраструктура.

"Но у нас, к сожалению, именно то, что касается коммерческой недвижимости, у нас нет никаких норм о том, что в торговом центре должна быть какая-то детская площадка или детская комната, куда можно отдать ребенка, пока родители пошли в магазин. Мы здесь такую отчасти социальную тему поднимаем… Чтобы не только у нас думали наши владельцы торговых центров о заработке и о квадратных метрах недвижимости, которую они могут продать или сдать в аренду, а еще все-таки такую социальную нагрузку несли и были определенные нормы именно", — пояснил депутат.

Парламентарий также отметил, что сейчас в нормах есть рекомендации о том, чтобы в торговых комплексах была соответствующая комната для матери и ребенка, однако депутат предлагает сделать это обязательным требованием.

"Мы готовим законопроект", — также сообщил Власов, добавив, что такая законодательная инициатива будет особенно актуальна в преддверии новогодних праздников, когда торговые центры будут переполнены семьями с детьми.