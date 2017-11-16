Депутат от ЛДПР готовит законопроект о комнатах матери и ребенка в ТК

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, торговая площадь которых составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка.
В качестве примера депутат привел комнаты матери и ребенка, которые расположены в аэропортах. Политик также напомнил, что по всем градостроительным нормам при сдаче объектов городского жилья в микрорайонах должны быть детские площадки, детские сады, школы и другая инфраструктура.
Парламентарий также отметил, что сейчас в нормах есть рекомендации о том, чтобы в торговых комплексах была соответствующая комната для матери и ребенка, однако депутат предлагает сделать это обязательным требованием.
"Мы готовим законопроект", — также сообщил Власов, добавив, что такая законодательная инициатива будет особенно актуальна в преддверии новогодних праздников, когда торговые центры будут переполнены семьями с детьми.