Путин одобрил проект новой ветки наземного метро в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Новая ветка наземного метро, соединяющая радиальные железнодорожные направления, может появиться в Москве к концу 2018 — началу 2019 года; мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили этот проект президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи.

Глава государства проект поддержал и одобрил скорейшее начало его реализации.

"Просим поручение ваше, чтобы мы рассматривали этот проект как один из приоритетных в рамках московского транспортного узла", — сказал Собянин.

"Так и сделаем. Когда можно начать в этой части работу?" — поинтересовался глава государства.

Московский градоначальник сообщил, что первые два проекта по строительству сквозных железнодорожных диаметров наиболее эффективны и обеспечивают 30% от объема всего проекта по созданию от 5 до 15 таких линий.

"Мы готовы приступить, уже начиная со следующего года, и реализовать его либо в конце 2018 года, либо в середине 2019 года, — сказал Собянин. — А остальные проекты — требуется проектирование и капитальное строительство в течение пяти лет. Мы будем стараться сделать раньше".

"Очень хорошо, давайте начинать", — поддержал президент.

Представляя свой проект о создании сквозных железнодорожных диаметров, Собянин обратил внимание, что в настоящий момент железнодорожные линии, приходящие в Москву, представляют собой тупики: они заканчиваются при подъезде к вокзалам. Мэр столицы обратил особое внимание, что в этих местах очень сложно расширить инфраструктуру ввиду плотной городской застройки. Соответственно, невозможно достичь эффективного использования этого ресурса, и московские вокзалы и железнодорожные магистрали остаются разобщенными.

"С "Российскими железными дорогами" мы придумали схему, которая бы соединила разрозненные куски этих дорог и создала сквозные диаметры", — сказал он.

Градоначальник продемонстрировал в качестве примера схему, соединяющую белорусское и савеловское направления.

"Можно увидеть, что по сути дела создается новая наземная ветка метро протяженностью от 50 километров, которая будет перевозить 42 млн человек", — отметил Собянин, добавив, что скорость движения увеличится в два раза.

По его словам, на сегодняшний день, чтобы добраться из Лобни в Одинцово на любом транспорте, нужно минимум два часа, при этом на общественном транспорте придется сделать три пересадки. В случае создания такого сквозного диаметра для преодоления маршрута потребуется меньше часа и не понадобиться делать никаких пересадок. Собянин также сообщил, что по такой схеме через Москву от МКАД до МКАД можно будет добраться меньше чем за 40 минут.

"Если бы мы построили такую ветку в виде метро, нам бы понадобилось около 250 млрд рублей и годы и годы, а это (наземную ветку) можно сделать в течение года-полутора и, по сути дела, затратив минимальные ресурсы", — подчеркнул мэр, отметив также серьезный социальный эффект, который принесет реализация этого проекта.

Вторым подобным проектом может стать создание сквозного диаметра на Рижско-Павелецком направлении. Собянин заверил, что здесь также не потребуется много времени и можно будет перевозить около 40 млн пассажиров.

"В целом можно создать таких направлений от 5 до 15, в зависимости от необходимости и пассажиропотоков. Конечно, первые два направления мы можем реализовать достаточно быстро без капитальных вложений, остальные направления потребуют определенной капитальной работы, и их можно будет реализовать в течение пяти лет, но, тем не менее, это абсолютно реальный проект, который изменит вообще всю ситуацию в Московском транспортном узле, им будут пользоваться до 300 млн пассажиров, на 10-12% разгрузится вся транспортная инфраструктура, в том числе и МКАД", — подытожил он.

Мэр столицы выразил надежду, что РЖД проект поддержат, тем более что изначально планируется, что это совместное начинание будет отчасти финансироваться из бюджета города Москвы, отчасти — из инвестиционных ресурсов РЖД. На данный момент, по мнению Собянина, существует возможность обойтись своими силами без привлечения бюджетных ресурсов.

Со своей стороны глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что этот проект важен для компании с позиции развития цифровых технологий. Он также добавил, что строительство таких диаметральных направлений "даст возможность не только перевозить пассажиров внутри Москвы, но и совместить в том числе межрегиональные перевозки, подключить высокоскоростное движение".

По его словам, это обеспечит Москве все условия, чтобы стать хорошим авиационным хабом. "Мы планируем, что движение по результатам завершения этого проекта между аэропортами будет не более одного часа, а это ровно то время, которое нужно пассажиру для формирования таких переездов", — заключил Белозеров, заметив, что это новый уровень жизни, который в дальнейшем будет растиражирован по всей стране.