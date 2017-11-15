Прокуратура проверит учреждения Петербурга на доступность для инвалидов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура проведет комплексную проверку в Санкт-Петербурге в части обеспечения доступной среды для инвалидов, говорится в сообщении городской прокуратуры.

Во вторник состоялась встреча прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко с общественными объединениями инвалидов, маломобильными группами населения и инвалидами. Участники встречи обсудили вопросы сопровождения инвалидов на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе метрополитене, проблемы беспрепятственного доступа к администрациям районов и территориальным отделам полиции, спортивным объектам, а также кинотеатрам и театрам.

В частности, обсуждалась транспортная доступность поликлиники на улице Правды, внеочередного обслуживания инвалидов в МФЦ города, представитель общества глухих пожаловалась прокурору города на неработающий звуковой дублирующий сигнал светофора в Красногвардейском районе. По поручению прокурора города прокуратура Красногвардейского района уже проверяет эту информацию. Также представители обществ инвалидов озвучили проблему парковочных мест для инвалидов, в том числе взимания платы за парковочные места в ряде крупных городских торговых центров.

"По итогам встречи прокурор Санкт-Петербурга поставил задачу о проведении комплексной проверки доступной среды в городе. В районных прокуратурах будет организован прием инвалидов и маломобильных групп населения, а информация, озвученная на этой встрече, будет использована при проведении прокурорской проверки", — сообщает ведомство.

Ранее СМИ сообщили, что в кинотеатре в Петербурге отказали в обслуживании ребенку, который был в инвалидной коляске. В кинотеатре, в свою очередь, утверждали, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать. В прокуратуре Санкт-Петербурга сообщали РИА Новости, что выясняют обстоятельства инцидента. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова направила обращения в прокуратуру и Роспотребнадзор.