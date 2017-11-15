Авиакомпания "Победа" будет ограничивать не вес, а габариты ручной клади

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") решила ограничивать не вес провозимой в салоне самолета ручной клади, а ее габариты, сообщил гендиректор перевозчика Андрей Калмыков.

Лоукостер теперь будет устанавливать в аэропортах, из которых осуществляет рейсы, специальные калибраторы. Вся ручная кладь пассажира должна поместиться в калибратор.

"Мы решили уйти от ограничений по количеству и весу ручной клади на наших рейсах. Пассажиры смогут без дополнительной платы пронести в салон все, что не противоречит федеральным авиационным правилам и помещается в калибратор, габариты которого — 36 см х 30 см х 27 см", — сообщил Калмыков на пресс-конференции.

"Даже если вы хотите перевезти 16-килограммовую гирю, если она помещается в калибратор, то пожалуйста", — добавил топ-менеджер.

"Люди, летящие с костюмами в портпледах, могу столкнуться с некоторыми неудобствами: у нас, в отличие от традиционных перевозчиков, нет гардеробов, но если пассажир хочет перевезти костюм и он помещается в калибратор, то он может это сделать", — отметил он.

Роллаторы, костыли, складные кресла-коляски, детские автолюльки будут перевозиться бесплатно и на отдельной багажной полке, без замеров.