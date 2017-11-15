Кузнецова поддержала маму инвалида, которого выгнали из кафе в Петербурге

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выразила поддержку маме мальчика в инвалидной коляске, которого попросили покинуть кафе при кинотеатре в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте омбудсмена.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что проведет проверку после того, как группу подростков, среди которых был инвалид-колясочник, попросили покинуть кафе при кинотеатре. В кинотеатре, в свою очередь, утверждают, что попросили подростков покинуть кафе из-за того, что они не стали ничего заказывать.

"Со своей стороны мне по-человечески, по-матерински хочется сказать слова поддержки маме мальчика. Уверена, соответствующие службы и ведомства разберутся. Но то, что делают мамы детей с ограниченными возможностями здоровья – это подвиг. Нужно ценить это и стремиться помочь", — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

По словам омбудсмена, произошедшее в Санкт-Петербурге вскрыло целый ряд проблем, существующий в обществе. Это, в первую очередь, отношение к маломобильным людям. Очевидно, что доступная среда не создается одним только путем установления пандусов и лифтов. "Доступная среда – в равном отношении к каждому", — подчеркнула омбудсмен.

Кузнецова также выразила удивление позицией руководства заведения.

"Вместо того чтобы открыть двери для маломобильных граждан, провести специальные сеансы, на деле показать свою непредвзятость, представители бизнеса решили заняться выяснением отношений с подростками", — добавила она.