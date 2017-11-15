МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Создавать универсальный идентификатор личности на основе SIM-карты – это совсем не оптимальное решение, так как эта технология уже устаревшая, SIM-карты легко подделать и ими часто пользуются несколько человек, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Госдума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов — "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Электронная идентификация личности — это то, к чему идет весь мир… Но создавать универсальный идентификатор личности на основе SIM-карты — это совсем не оптимальное решение. SIM-карты — довольно старая технология, "симки" легко подделать, по-прежнему есть проблема нелегальных SIM-карт. Наконец, одной SIM-картой могут пользоваться разные люди, и запрещать это бессмысленно", — сказал Горелкин РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что электронная идентификация уже активно применяется. Например, у многих есть магнитные пропуска — для офисов, для заводов, режимных предприятий, система распознавания лиц и голоса активно используется правоохранителями для выслеживания преступников. В мире есть опыт по вживлению электронных идентификаторов прямо в тело человека и другие примеры.

"В какой-то мере, там, где речь идет о не самых ответственных процедурах, идентификация по телефонному номеру применяется и сейчас: социальные сети, сайты, в том числе государственных служб. Однако для полноценного удостоверения личности это не годится, уровень защищенности не тот, и радикально его не повысить", — подытожил он.